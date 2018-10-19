ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Саундтрек для Хэллоуина: ученые показали, как "поет" ледник

STYLERНаука и техника    19.10.2018 - 22:33

Видео: YouTube / ТСН

В Антарктиде ученые случайно зафиксировали новое удивительное явление, связанное с ледниками. Во время исследований огромного шельфового ледника "Росса"  34 сверхчувствительных датчика записали "песню" ледника, говорится в сюжете ТСН.

Речь идет о звуках, которые образует снег во время ветра.

Когда ученые проанализировали сейсмические данные, они обнаружили, что шельф почти непрерывно поет на очень низких частотах. Чтобы человек мог их услышать, геофизики ускорили запись в 1200 раз.

В сети уже обнародовали запись с этими мрачными песнями.

Как сообщалось ранее, в Антарктиде появился странный таинственный объект, возникновение которого пока не могут объяснить ученые. Фотографию данного объекта обнаружили конспирологи.

Также мы писали о том, что в Антарктиде подо льдами обнаружили 91 вулкан, которые достигают высоты от 100 до 3850 тыс. метров.

Рекомендуем вам прочитать материал о легальном оружии, запрещенных именах и скандинавских олигархах - необычные факты об Исландии от украинца.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины ученыеАнтарктида Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь