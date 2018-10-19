Саундтрек для Хэллоуина: ученые показали, как "поет" ледник

Видео: YouTube / ТСН

В Антарктиде ученые случайно зафиксировали новое удивительное явление, связанное с ледниками. Во время исследований огромного шельфового ледника "Росса" 34 сверхчувствительных датчика записали "песню" ледника, говорится в сюжете ТСН.

Речь идет о звуках, которые образует снег во время ветра.

Когда ученые проанализировали сейсмические данные, они обнаружили, что шельф почти непрерывно поет на очень низких частотах. Чтобы человек мог их услышать, геофизики ускорили запись в 1200 раз.

В сети уже обнародовали запись с этими мрачными песнями.

Как сообщалось ранее, в Антарктиде появился странный таинственный объект, возникновение которого пока не могут объяснить ученые. Фотографию данного объекта обнаружили конспирологи.

Также мы писали о том, что в Антарктиде подо льдами обнаружили 91 вулкан, которые достигают высоты от 100 до 3850 тыс. метров.

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Видео: РБК-Украина