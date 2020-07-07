В схильності до коронавірусу винні гени неандертальців: вчені зробили дивну заяву

Вчені заявили, що у людської вразливості до коронавірусу винні гени стародавніх людей. Два місця в геномі іспанців та італійців мають підвищений ризик і одне з таких місць – неандертальський сегмент у 3-й хромосомі людини.

Як показує нове дослідження, ділянка ДНК, яка піддається впливу COVID-19, знаходиться в організмі людини з давніх часів, зокрема – передана від неандертальців 60 тисяч років тому. Про це пише видання New York Times.

Фрагмент геному, який виявили вчені, охоплює шість генів в третій хромосомі людини. Це частина геному поширена в Бангладеш, де 63% населення мають принаймні одну копію. Також майже третина жителів Південної Азії успадкували цей сегмент. В інших місцях він зустрічається рідше – тільки у 8% європейців і 4% жителів Східної Азії, в Африці він майже відсутній.

Дослідники відзначають, що ці факти пояснюють, чому коронавірус більш небезпечний для деяких груп людей, зокрема, чому літні люди піддаються більшому ризику, а чоловіки заражаються частіше жінок. Також це пояснює зв'язок COVID-19 і соціальної нерівності. У США до хвороби більш схильні темношкірі люди.

В ДНК жителів Італії та Іспанії, які важче за всіх хворіють на коронавірус, були виявлені два місця в геномі, які пов'язані з великим ризиком. Один з них розташований в 9-й хромосомі, яка відповідає за групу крові, а другий – неандертальський сегмент у 3 хромосомі людини. У тих пацієнтів, які мають дві копії варіанти, в три рази частіше розвивається важка форма хвороби.

Щобільше, близько 60 тисяч років тому предки сучасних людей вийшли з Африки й охопили Європу, Азію та Австралію. Вони схрещували свої гени з неандертальцями і їх ДНК увійшла в генофонд, який дійшов до наших днів. Більшість генів неандертальців дуже шкідливі для сучасних людей.

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