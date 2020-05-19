Сонце стомилося: чи буде на Землі масовий голод і посуха

Сонце увійшло в цикл мінімальної активності (Колаж РБК-Україна)

Вчені розповіли, що відбувається з Сонцем і як це відобразиться на житті людства

Вчені заявили про те, що сонячна активність знаходиться на мінімумі. Ця інформація налякала жителів Землі та багато хто почав панікувати. Однак дослідники заспокоюють – Сонце в порядку і не збирається влаштовувати новий льодовиковий період.

З'ясувалося, що раз в 11 років активність Сонця міняється. Це звичайний цикл, який змінюється в залежності від того, наскільки яскраво воно світить з плином часу. Називається цей процес – сонячний цикл. Про це пише видання "Сьогодні" з посиланням на Digital Trends.

У Сонця крім збільшення яскравості в певних точках, є ще й інші прояви. Наприклад, фіксація збільшення кількості темних плям і зростання активності сонячних спалахів. Також в цей цикл включені періоди низької активності сонячних плям, які відбуваються регулярно і називаються сонячними мінімумами.

Зміна циклів не робить Сонце менш активним насправді, а різні цикли відображаються різними способами. Астрономи вважають, що різні періоди активності сонця також пов'язані з космічною погодою.

На цей момент Сонце знаходиться в мінімумі. Це не сильно вплине на життя на Землі й зовсім не означає, що Сонце перестане світити.

Як пояснюють вчені, це значить тільки, що мінімум активності Сонця буде тривати довше, ніж зазвичай. На початку цього циклу NASA зафіксувала нові плями на поверхні Сонця.

За всю історію спостережень був зафіксований один випадок, коли активність Сонця падала настільки сильно, що це позначилося на земному кліматі. Це відбулося в кінці 1600-х років і збігся з періодом низьких глобальних температур. Цей період називали ще Малим Льодовиковим періодом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у NASA розповіли про швидкий політ на Місяць.

Автор: Маруся Щаслива