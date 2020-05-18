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Колонізація Марса: вчені знайшли неймовірний доказ життя на планеті

STYLERЖиття    18.05.2020 - 21:18
Колонізація Марса: вчені знайшли неймовірний доказ життя на планеті
Вчені розповіли про відкриття (колаж РБК-Україна)

Вчені знайшли місце на Марсі, де можуть оселитися люди

Вчені розповіли про черговий доказ життя на Марсі, але вижити на його поверхні людство навряд чи зможе. Як з'ясувалося, придатними для проживання людини є величезні підземні тунелі, які утворилися в результаті тисячолітньої вулканічної активності. Ще фахівці називають їх "лакові трубки".

Як пише Journal of the Washington Academy of Sciences, такі тунелі вивчав учений Антоніо Паріс зі своєю командою. Він досліджував, наскільки безпечні такі ходи. В результаті проведених робіт з'ясувалося, що врятуватися від космічної радіації можна саме в цих укриттях.

Фахівці стверджують, що найкращим місцем для посадки є "грецька рівнина" Еллада Планітія.

Це пов'язано з тим, що саме на неї потрапляє менше космічної та сонячної радіації, чим на більшу частину решти поверхні планети. Антоніо Паріс повідомив що укриття астронавтів у глибоких лавових трубках може ще зменшити її вплив, тим самим забезпечивши колоністам виживання.

Якщо детально вивчити лакові трубки, можна мати уявлення, як зароджувалося життя на "червоній планеті".

"Лавові трубки можуть допомогти у вивченні марсіанської геології і геоморфології, а також потенційно допоможуть виявити будь-які свідчення розвитку мікробного життя на ранніх етапах природної історії Марса", — повідомив учений в соцмережі.

Як ми раніше писали, потенційно небезпечний астероїд-гігант скоро перетне орбіту Землі.

Автор: Марія Соловей

Теги Новини України Марс
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