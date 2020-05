Колонизация Марса: ученые нашли невероятное доказательство жизни на планете

Ученые рассказали об открытии (коллаж РБК-Украина)

Ученые нашли место на Марсе, где могут поселиться люди

Ученые рассказали об очередном доказательстве жизни на Марсе, но выжить на его поверхности человечество вряд ли сможет. Как выяснилось, пригодными для обитания человека являются огромные подземные туннели, которые образовались в результате тысячелетней вулканической активности. Еще специалисты называют их "лаковые трубки".

Как пишет Journal of the Washington Academy of Sciences, такие туннели изучал ученый Антонио Парис со своей командой. Он исследовал, насколько безопасны такие ходы. В результате проведенных работ выяснилось, что спастись от космической радиации можно именно в этих укрытиях.

Специалисты утверждают, что лучшим местом для посадки является "греческая равнина" Эллада Планития.

Это связано с тем, что именно на нее попадает меньше космической и солнечной радиации, чем на большую часть остальной поверхности планеты. Антонио Парис сообщил что укрытие астронавтов в глубоких лавовых трубках может еще снизить ее воздействие, тем самым обеспечив колонистам выживание.

Если подробно изучить лаковые трубки, можно будет иметь представление, как зарождалась жизнь на "красной планете".

"Лавовые трубки могут помочь в изучении марсианской геологии и геоморфологии, а также потенциально помогут обнаружить любые свидетельства развития микробной жизни на ранних этапах естественной истории Марса", — сообщил ученый в соцсети.

Автор: Мария Соловей