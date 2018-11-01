Топ-5 ознак старіння з точки зору науки

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Погіршення метаболізму в клітинах є однією з ознак

На те, як швидко ми старіємо впливає не тільки генетика, але і спосіб життя. Вчені вияснили топ-5 ознак, які явно визначать наскільки постарів Ваш організм. Про це інформують російські ЗМІ.

1. Накопичуються пошкодження в ДНК

ДНК - це генетичний код, який передається між клітинами. Старіння призводить до збільшення помилок, які можуть виникнути в цьому процесі. Ці помилки накопичуються в клітинах. Феномен також відомий як генетична нестабільність, яка може загрожувати роботі стовбурових клітин. При накопиченні помилок ці клітини можуть стати раковими.

2. Порушується поведінка клітин

В тілі відбувається експресія генів: тисячі генів у певній клітці визначають, що може робити ця клітина - вона може вести себе, наприклад, як клітина тіла або мозку. Час і спосіб життя впливають на те, яким чином даються ці "інструкції". Клітини можуть вести себе зовсім не так, як повинні.

3. Клітини перестають оновлюватися

Щоб запобігти накопичення пошкоджених компонентів у наших клітинах, тіло людини періодично оновлює набір клітин. Проте з віком ця здатність втрачається, і клітини починають накопичувати шкідливі або токсичні протеїни, які можуть призвести до хвороб Альцгеймера або Паркінсона.

4. Погіршується метаболізм в клітинах

З віком клітини втрачають здатність переробляти речовини жирів або цукру, що може призвести до розвитку діабету, так як організм вже не може засвоювати поживні речовини, що надходять в клітини. Віковий діабет часто виникає саме з цієї причини.

5. Стовбурові клітини втрачають енергію

Втрата відновного потенціалу - це один з найбільш очевидних ознак старіння. Стовбурові клітини втомлюються і втрачають свою здатність відновлюватися. Дослідження показують, що омолодження стовбурових клітин може сповільнити ознаки старіння тіла.

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