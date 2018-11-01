Топ-5 признаков старения с точки зрения науки

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Ухудшение метаболизма в клетках является одним из признаков

На то, как быстро мы стареем влияет не только генетика, но и образ жизни. Ученые выяснили топ-5 признаков, которые явно определят насколько постарел Ваш организм. Об этом информируют российские СМИ.

1. Накапливаются повреждения в ДНК

ДНК - это генетический код, который передается между клетками. Старение приводит к увеличению ошибок, которые могут возникнуть в этом процессе. Эти ошибки накапливаются в клетках. Данный феномен также известен как генетическая нестабильность, которая может угрожать работе стволовых клеток. При накоплении ошибок эти клетки могут стать раковыми.

2. Нарушается поведение клеток

В теле происходит экспрессия генов: тысячи генов в определенной клетке определяют, что может делать эта клетка - может ли она вести себя, например, как клетка тела или мозга. Время и образ жизни влияют на то, каким образом даются эти "инструкции". Клетки могут вести себя вовсе не так, как должны.

3. Клетки перестают обновляться

Чтобы предотвратить накопление поврежденных компонентов в наших клетках, тело человека периодически обновляет набор клеток. Однако эта способность с возрастом утрачивается, и клетки начинают накапливать бесполезные или токсичные протеины, которые могут привести к болезням Альцгеймера или Паркинсона.

4. Ухудшается метаболизм в клетках

С возрастом клетки теряют способность перерабатывать вещества вроде жиров или сахара, что может привести к развитию диабета, так как организм уже не может усваивать поступающие в клетки питательные вещества. Возрастной диабет часто возникает именно по этой причине.

5. Стволовые клетки теряют энергию

Потеря восстановительного потенциала - это один из самых очевидных признаков старения. Стволовые клетки устают и теряют свою способность восстанавливаться. Исследования показывают, что омоложение стволовых клеток может замедлить признаки старения тела.

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Видео: РБК-Украина