Вчені довели, що мобільні телефони провокують розвиток ракових хвороб

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Радіохвилі, які використовуються в 2G і 3G-телефонів, викликають онкологію серця

Вчені з Національного інституту гігієни навколишнього середовища США заявили, що мобільні телефони провокують ракові захворювання. Про це повідомляє Department of human services.

За словами дослідників, радіохвилі, які використовуються в 2G і 3G-телефонів, можуть спровокувати доброякісні та злоякісні пухлини серця, печінки і ряду інших органів.

Вчені стверджують, що для досліджень вони використовували мишей, яких опромінювали схожими радіохвилями, тоді як люди зазвичай прикладають телефон до конкретної точки, роблячи це не настільки часто. Тому рівень опромінення порівнювати не варто.

У дослідженні також зазначено, що опромінення мишей радіохвилями з частотою 900 і 1900 мегагерц довело, що форми випромінювання, закодовані в мобільному форматі, мають канцерогенну активність. В кінці дослідження було виявлено, що у мишей виникали пухлини, особливо вплив позначався на серце, мозок і печінку.

Також був виявлений дивний феномен: опромінені миші в середньому жили довше звичайних, а число пухлин не змінювалося при підвищенні дози опромінення, особливо при вивченні 3G-випромінювання.

Нагадаємо, що вчені розробили ліки проти небезпечного вірусу. Лікарський засіб було протестовано на мишах, інфікованих вірусом, що показало позитивний результат: ліки зменшили симптоми захворювання, знизивши кількість летальних випадків.

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