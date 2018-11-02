Ученые доказали, что мобильные телефоны провоцируют развитие раковых болезней

Фото: Коллаж РБК-Украина

Радиоволны, которые используются в 2G- и 3G-сотовых телефонов, вызывают онкологию сердца

Ученые из Национального института гигиены окружающей среды США заявили, что мобильные телефоны провоцируют раковые заболевания. Об этом сообщает Department of human services.

По словам исследователей, радиоволны, которые используются в 2G- и 3G-сотовых телефонов, могут спровоцировать доброкачественные и злокачественные опухоли сердца, печени и ряда других органов.

Ученые утверждают, что для исследований они использовали мышей, которых упорно облучали схожими радиоволнами, тогда как люди обычно прикладывают телефон к конкретной точке, делая это не столь часто. Поэтому уровень облучения сравнивать не стоит.

В исследовании также указано, что облучение мышей радиоволнами с частотой в 900 и 1900 мегагерц доказало, что формы излучения, закодированные в мобильном формате, обладают канцерогенной активностью. В конце исследования было выявлено, что у мышей возникали опухоли, особенно воздействие сказывалось на сердце, мозг и печень.

Также был обнаружен странный феномен: облученные мыши в среднем жили дольше обычных, а число опухолей не менялось при повышении дозы облучения, особенно при изучении 3G-излучения.

Напомним, что ученые разработали лекарство против опасного вируса. Лекарственное средство было протестировано на мышах, инфицированных вирусом, что показало положительный результат: лекарство уменьшило симптомы заболевания, снизив количество летальных исходов.

Мы писали, что изобрели препарат, блокирующий распространенный вид рака. Ученые провели испытания нового препарата под названием Metavert, который борется с раком поджелудочной железы. Результаты тестирования на мышах показали, что лекарственное средство способно блокировать и противодействовать росту раковых клеток.

А также о том, что ученые изобрели очки для забывчивых. Изобретение, которое назвали "Smart Goggle", записывает все, что находится в поле зрения владельца.

Видео: Обморок. Первая помощь (video.rbc.ua)