Вчені навчилися виробляти електрику з грибів

Фото: (pixabay.com)

Для експерименту використовувалися звичайні печериці

Вчені Технологічного інституту Стівенса в Нью-Джерсі створили біонічний гриб, який генерує електрику. Для цього їм знадобилися певні бактерії і графенові нанострічки, які простягаються від шапки до ніжки. Про це інформує портал Newsweek.

Дослідники відзначають, що дана технологія може генерувати електрику, проте її поки що зовсім недостатньо для того, щоб живити будь-який електричний прилад.

Для своєї розробки команда вчених використовувала звичайні печериці з супермаркету, які вони покрили нанострічками з графену. Потім на стрічки за допомогою 3D-принтера нанесли "біологічне чорнило" з ціанобактеріями, які здатні виробляти електрику під дією Сонця, але не можуть довго жити на штучних поверхнях.

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Таким чином, під дією світла мікроорганізми, занесені у гриби, почали виділяти електричний струм. Вчений поснил це тим, що світло в грибах активувало механізм фотосинтезу ціанобактерій, в ході якого генеруються електрони біологічного походження.

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Відео: РБК-Україна