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Ученые научились производить электричество из грибов

STYLERНаука и техника    08.11.2018 - 08:18
Фото: (pixabay.com)
Фото: (pixabay.com)

Для эксперимента использовались обычные шампиньоны

Ученые Технологического института Стивенса в Нью-Джерси создали бионический гриб, который генерирует электричество. Для этого им понадобились определенные бактерии и графеновые наноленты, которые простираются от шапки до ножки. Об этом информирует портал Newsweek.

Исследователи отмечают, что данная технология может генерировать электричество, однако его недостаточно, чтобы питать любой электрический прибор.

 Для своей разработки команда ученых использовала обычные шампиньоны из супермаркета, которые они покрыли нанолентами из графена. Затем на ленты с помощью 3D-принтера нанесли "биологическое чернила" с цианобактериями, которые способны вырабатывать электричество под действием Солнца, но не могут долго жить на искусственных поверхностях.

Ученые научились производить электричество из грибовИллюстративное фото: (pixabay.com)

 Таким образом, под действием света микроорганизмы, занесенные в грибы, начали выделять электрический ток. Ученый поснил это тем, что свет в грибах активировал механизм фотосинтеза цианобактерий, в ходе которого генерируются электроны биологического происхождения.

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Видео: РБК-Украина

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