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Вчені виявили найдавніше зображення, якому 40 тисяч років

STYLERНаука і техніка    08.11.2018 - 09:20
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

В печері на острові Борнео знайшли малюнок червоного бика

Вчені на острові Борнео в печері знайшли малюнок червоного бика. Зображенню близько 40 тисяч років. Раніше подібне вже зустрічалось в печерах Франції та Іспанії. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Вапнякові печери на Борнео зберегли тисячі наскальних малюнків, серед яких можна знайти зображення тварин, людей і абстрактні символи. Зображення зустрічаються і у важкодоступних печерах. Щоб дістатися до них вченим довелося розчищати собі шлях за допомогою мачете.

Вчені виявили найдавніше зображення, якому 40 тисяч років

Вчені виявили найдавніше зображення, якому 40 тисяч роківФото: (apnews.com)

Після досліджень виявилось, що мінімальний вік виявленого зображення бика, виконаного червоною фарбою, становить близько 40 тисяч років. Також поблизу були знайдені трафаретні зображення рук.

Вчені виявили найдавніше зображення, якому 40 тисяч роківФото: (apnews.com)

Нове відкриття проливає світло на той факт, що печерне мистецтво виникло одночасно в двох місцях, розташованих за тисячі кілометрів один від одного: в Європі і на Борнео, так як раніше вважалося, що найдавніші малюнки знаходяться виключно на території Європи.

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