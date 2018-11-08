Вчені виявили найдавніше зображення, якому 40 тисяч років

Фото: Колаж РБК-Україна

В печері на острові Борнео знайшли малюнок червоного бика

Вчені на острові Борнео в печері знайшли малюнок червоного бика. Зображенню близько 40 тисяч років. Раніше подібне вже зустрічалось в печерах Франції та Іспанії. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Вапнякові печери на Борнео зберегли тисячі наскальних малюнків, серед яких можна знайти зображення тварин, людей і абстрактні символи. Зображення зустрічаються і у важкодоступних печерах. Щоб дістатися до них вченим довелося розчищати собі шлях за допомогою мачете.

Фото: (apnews.com)

Після досліджень виявилось, що мінімальний вік виявленого зображення бика, виконаного червоною фарбою, становить близько 40 тисяч років. Також поблизу були знайдені трафаретні зображення рук.

Фото: (apnews.com)

Нове відкриття проливає світло на той факт, що печерне мистецтво виникло одночасно в двох місцях, розташованих за тисячі кілометрів один від одного: в Європі і на Борнео, так як раніше вважалося, що найдавніші малюнки знаходяться виключно на території Європи.

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