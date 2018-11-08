Ученые обнаружили древнейшее изображение, которому 40 тысяч лет

Фото: Коллаж РБК-Украина

В пещере на острове Борнео нашли рисунок красного быка

Ученые на острове Борнео в пещере нашли рисунок красного быка. Изображению около 40 тысяч лет. Ранее подобное уже встречалось в пещерах Франции и Испании. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Известняковые пещеры на Борнео сохранили тысячи наскальных рисунков, среди которых можно найти изображения животных, людей и абстрактные символы. Изображения встречаются и в труднодоступных пещерах. Чтобы добраться до них ученым пришлось расчищать себе путь при помощи мачете.

Фото: (apnews.com)

После исследований оказалось, что минимальный возраст обнаруженного изображения быка, выполненного красной краской, составляет около 40 тысяч лет. Также поблизости были найдены трафаретные изображения рук.

Фото: (apnews.com)

Новое открытие проливает свет на тот факт, что пещерное искусство возникло одновременно в двух местах, расположенных за тысячи километров друг от друга: в Европе и на Борнео, так как ранее считалось, что древнейшие рисунки находятся исключительно на территории Европы.

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