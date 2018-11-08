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Ученые обнаружили древнейшее изображение, которому 40 тысяч лет

STYLERНаука и техника    08.11.2018 - 09:20
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

В пещере на острове Борнео нашли рисунок красного быка

Ученые на острове Борнео в пещере нашли рисунок красного быка. Изображению около 40 тысяч лет. Ранее подобное уже встречалось в пещерах Франции и Испании. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Известняковые пещеры на Борнео сохранили тысячи наскальных рисунков, среди которых можно найти изображения животных, людей и абстрактные символы. Изображения встречаются и в труднодоступных пещерах. Чтобы добраться до них ученым пришлось расчищать себе путь при помощи мачете.

Ученые обнаружили древнейшее изображение, которому 40 тысяч лет

Ученые обнаружили древнейшее изображение, которому 40 тысяч летФото: (apnews.com)

После исследований оказалось, что минимальный возраст обнаруженного изображения быка, выполненного красной краской, составляет около 40 тысяч лет. Также поблизости были найдены трафаретные изображения рук.

Ученые обнаружили древнейшее изображение, которому 40 тысяч летФото: (apnews.com)

Новое открытие проливает свет на тот факт, что пещерное искусство возникло одновременно в двух местах, расположенных за тысячи километров друг от друга: в Европе и на Борнео, так как ранее считалось, что древнейшие рисунки находятся исключительно на территории Европы.

Напомним, что археологи нашли корабль-могилу викингов.

 Мы писали, что 8-летняя девочка нашла в озере находку, которая заинтересовала археологов.

А также о том, что археологи обнаружили уникальное захоронение скифов.

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