Вчені відкрили новий вид тварин: не схожий ні на що інше (фото, відео)

Океан (фото: canva.com)

Вчені вважають, що відкрили новий вид клювастого кита біля західного узбережжя Мексики. За даними дослідників, тварина не схожа ні на одну з раніше виявлених. Дослідники зібрали генетичні зразки цієї дивної істоти, які все ще аналізуються, але фотографії та акустичні записи підтверджують, що це ніколи раніше не описуваний вид клювастого кита. Про це пише журнал Science Alert.

"Ми побачили дещо нове. У мене просто мурашки по спині, коли я думаю, що ми могли б зробити те, що більшість людей назвали б дійсно неможливим – знайти великого ссавця, який існує на цій землі й зовсім невідомий науці", – заявив Джей Барлоу, дослідник морських ссавців.

Новий вид китів (фото: sciencealert.com)

Все почалося у 2018 році, коли навколо Мексиканських островів Сан-Беніто (а до цього біля узбережжя Каліфорнії) вчені фіксували дивні звуки, які не можна було віднести ні до дельфінів, ні до акул. Вчені ще тоді запідозрили, що можуть мати справу з новим видом тварин, представників якого знаходили та раніше, проте до моменту виявлення вони вже були мертві. Раніше повідомлялося, що п'ять клювастых китів було викинуто на пляжі Каліфорнії в період з 1975 по 1977 роки.

У цьому році під час пошуку джерела звуку BW42 за сто кілометрів від узбережжя Мексики експедиція виявила, що, на їх думку, це може бути зовсім інший вид.

Дослідники стверджують, що зроблені фотографії не схожі на виявлених у Каліфорнії померлих китів. Звуки, що видаються цими тваринами також не схожі на інших відомих китоподібних.

Клювасті кити – одна з найменш відомих груп ссавців у світі, багато в чому через те, що вони люблять глибоке море, проводячи переважну більшість свого часу на відстані тисяч метрів нижче хвиль.

Через сотні років після того, як був названий перший клювастий кит, вчені все ще знаходять нові види цього великого, глибоководного ссавця. Спочатку вчені думали, що існує тільки два види. Тепер вчені ідентифікували, принаймні 23, деякі з яких ніколи не бачили живими. Лише деякі з них були вивчені в деталях.

Нагадаємо, що раніше вчені виявили новий вид мавп. Подробиці і фото - в нашому матеріалі.