Ученые открыли новый вид животных: не похож ни на что другое (фото, видео)

Океан (фото: canva.com)

Ученые считают, что открыли новый вид клювастого кита у западного побережья Мексики. По данным исследователей, животное не похоже ни на одно из ранее обнаруженных. Исследователи собрали генетические образцы этого странного существа, которые все еще анализируются, но фотографии и акустические записи подтверждают, что это никогда ранее не описываемый вид клювастого кита. Об этом пишет журнал Science Alert.

"Мы увидели кое-что новое. У меня просто мурашки бегут по спине, когда я думаю, что мы могли бы сделать то, что большинство людей назвали бы действительно невозможным – найти крупное млекопитающее, которое существует на этой земле и совершенно неизвестно науке", – заявил Джей Барлоу, исследователь морских млекопитающих.

Новый вид китов (фото: sciencealert.com)

Все началось в 2018 году, когда вокруг Мексиканских островов Сан-Бенито (а до этого у побережья Калифорнии) ученые фиксировали странные звуки, которые нельзя было отнести ни к дельфинам, ни к акулам. Ученые еще тогда заподозрили, что могут иметь дело с новым видом животных, представителей которого находили и ранее, однако к моменту обнаружения они уже были мертвы. Ранее сообщалось, что пять клювастых китов было выброшено на пляжи Калифорнии в период с 1975 по 1977 годы.

В этом году во время поиска источника звука BW42 в ста километрах от побережья Мексики экспедиция обнаружила, что, по их мнению, это может быть совершенно другой вид.

Исследователи утверждают, что сделанные фотографии не похожи на обнаруженных в Калифорнии умерших китов. Звуки, издаваемые этими животными также не похожи на других известных китообразных.

Клюворылы – одна из наименее известных групп млекопитающих в мире, во многом из-за того, что они предпочитают глубокое море, проводя подавляющее большинство своего времени на расстоянии тысяч метров ниже волн.

Спустя сотни лет после того, как был назван первый клювастый кит, ученые все еще находят новые виды этого крупного, глубоководного млекопитающего. Сначала ученые думали, что существует только два вида. Теперь ученые идентифицировали, по крайней мере 23, некоторые из которых никогда не видели живыми. Лишь немногие из них были изучены в деталях.

Напомним, что ранее ученые обнаружили новый вид обезьян. Подробности и фото - в нашем материале.