Вчені розробили ліки проти небезпечного вірусу

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Вірус Зіку можна знищити за допомогою штучного пептиду

Вчені з Сінгапуру, Бельгії та Бразилії розробили штучний пептид, який допомогає знищити вірус Зіку, руйнуючи його мембрану. Про це інформує видання Eurek Alert.

Лікарський засіб було протестовано на мишах, інфікованих вірусом, що показало позитивний результат: ліки зменшили симптоми захворювання, знизивши кількість летальних випадків. Важливо відзначити, що антивірусний пептид зміг захистити від ураження мозок і центральну нервову систему, яка найбільше страждає від вірусу Зіку.

"В даний час від вірусу Зіку не існує вакцин, а доступні ліки тільки полегшують симптоми, такі як пропасниця і біль. Тому нещодавно розроблений пептид має всі шанси стати препаратом, який може діяти на вірусні інфекції безпосередньо в мозку", - відзначають вчені.

Нагадаємо, що вірус Зіку може передаватися від матері до плоду під час вагітності і приводити до розвитку мікроцефалії (зменшенння розміру голови) та інших вроджених патологій у дитини, сукупність яких визначають як вроджений синдром, викликаний вірусом Зіку.



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