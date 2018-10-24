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Вчені розробили ліки проти небезпечного вірусу

STYLERНаука і техніка    24.10.2018 - 21:16
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Вірус Зіку можна знищити за допомогою штучного пептиду

Вчені з Сінгапуру, Бельгії та Бразилії розробили штучний пептид, який допомогає знищити вірус Зіку, руйнуючи його мембрану. Про це інформує видання Eurek Alert.

Лікарський засіб було протестовано на мишах, інфікованих вірусом, що показало позитивний результат: ліки зменшили симптоми захворювання, знизивши кількість летальних випадків. Важливо відзначити, що антивірусний пептид зміг захистити від ураження мозок і центральну нервову систему, яка найбільше страждає від вірусу Зіку.

"В даний час від вірусу Зіку не існує вакцин, а доступні ліки тільки полегшують симптоми, такі як пропасниця і біль. Тому нещодавно розроблений пептид має всі шанси стати препаратом, який може діяти на вірусні інфекції безпосередньо в мозку", - відзначають вчені.

Нагадаємо, що вірус Зіку може передаватися від матері до плоду під час вагітності і приводити до розвитку мікроцефалії (зменшенння розміру голови) та інших вроджених патологій у дитини, сукупність яких визначають як вроджений синдром, викликаний вірусом Зіку.

Ми писали, що винайшли препарат, блокуючий поширений вид раку. Вчені провели випробування нового препарату під назвою Metavert, який бореться з раком підшлункової залози. Результати тестування на мишах показали, що лікарський засіб здатний блокувати і протидіяти зростанню ракових клітин.

А також про те, що вчені винайшли окуляри для забудькуватих. Винахід, який назвали "Smart Goggle", записує все, що знаходиться в полі зору власника.

До речі, ізраїльські вчені винайшли пластир від мігрені. Він зупиняє головний біль за 20 хвилин. У той же час властиві лікам негативні побічні ефекти у пластиру відсутні.

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