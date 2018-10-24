Ученые разработали лекарство против опасного вируса

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Вирус Зика можно уничтожить с помощью искусственного пептида

Ученые из Сингапура, Бельгии и Бразилии разработали искусственный пептид, который уничтожает вирус Зика, разрушая его мембрану. Об этом информирует издание Eurek Alert.

Лекарственное средство было протестировано на мышах, инфицированных вирусом, что показало положительный результат: лекарство уменьшило симптомы заболевания, снизив количество летальных исходов. Важно отметить, что антивирусный пептид смог защитить от поражения мозг и центральную нервную систему, которая больше всего страдает от вируса Зика.

"В настоящее время от вируса Зика не существует вакцин, а доступные лекарства только облегчают симптомы, такие как лихорадка и боль. Поэтому недавно разработанный пептид имеет все шансы стать препаратом, который может действовать на вирусные инфекции непосредственно в мозге", - отмечают ученые.

Напомним, что вирус Зика может передаваться от матери плоду во время беременности и приводить к развитию микроцефалии (уменьшенные размеры головы) и других врожденных патологий у ребенка, совокупность которых определяют как врожденный синдром, вызванный вирусом Зика.



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