Вкрай болісно: вчені з'ясували, чим загрожує недосипання

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Нехтування сном може призвести до втрати слуху

Міжнародна група вчених із США і Китаю з'ясувала, що люди, які сплять менше шести годин, спостерігають серйозні проблеми зі здоров'ям. Про результати дослідження інформує Science Alert.

Для експерименту відібрали 25 тисяч осіб із країн США і Китаю. Серед піддослідних було проведено опитування, в якому йшлося про кількість годин сну. Після чого дослідники взяли зразки сечі.

За результатами дослідження було встановлено, що люди, які спали менше 6 годин, мали більш концентровані зразки аналізів, а ризик зневоднення підвищувався на 16-59%.

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Вчені стверджують, що такий дефіцит води в організмі може призвести до порушення слуху, зору, виникнення судом та інших неприємних наслідків.

Вчені пояснюють це тим, що антидіуретичний гормон вазопресин, який підтримує оптимальний рівень води в організмі, випускається саме під час сну. Тому недосипання вкрай болісно позначається на органах.

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Відео: РБК-Україна