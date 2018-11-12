Крайне болезненно: ученые выяснили, чем грозит недосыпание

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Пренебрежение сном может привести к потере слуха

Международная группа ученых из США и Китая обнаружила, что люди, которые спят менее шести часов, наблюдают серьезные проблемы со своим здоровьем. О результатах исследования информирует Science Alert.

Для эксперимента отобрали 25 тысяч человек из стран США и Китая. Среди подопытных был проведен опрос, в котором шла речь о количестве часов сна. После чего исследователи взяли образцы мочи.

По результатам исследования было установлено, что люди, которые спали менее 6 часов, имели более концентрированные образцы анализов, а риск обезвоживания повышался на 16-59%.

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Ученые утверждают, что такой дефицит воды в организме может привести к нарушению слуха, зрения, возникновению судорог и другим неприятным последствиям.

Исследователи объясняют это тем, что антидиуретический гормон вазопрессин, который поддерживает оптимальный уровень воды в организме, выпускается именно во время сна. Поэтому недосыпание крайне болезненно сказывается на органах.

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Видео: РБК-Украина