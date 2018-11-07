Вчені з'ясували, який напій зменшує ризик розвитку хвороб Альцгеймера і Паркінсона

Фото: (pixabay.com)

Вживання кави редукує ризик розвитку деменції

Канадські вчені помітили, що кава знижує ймовірність розвитку нейродегенеративних захворювань, після чого зробили деякі важливі висновки. Результати дослідження опублікувало видання Frontiers in Neuroscience.

Про те, що вживання кави редукує ризик розвитку деменції, вченим було відомо вже давно - останнє дослідження по темі проводилося в 2011 році. Після чого співробітники Дослідницького інституту Крембиля вирішили з'ясувати момент, у чому конкретно полягає "ефект кави".

Автор наукової роботи зазначив, що хотів виявити конкретні причини зв'язку, виявленої між вживанням кави і ризиком розвитку хвороб Паркінсона й Альцгеймера.

Фото: (pixabay.com)

Як виявилося, речовини зі складу кави взаємодіють з речовинами, які провокують нейродегенеративні хвороби. Однак корисним для профілактики деменції є не всі види кави - арабіка слабкого обжарювання, наприклад, не підходить.

Вчений зазначив, що справа зовсім не в кофеїні, а профілактика деменції обумовлена фенілінданами - антиоксидантами, які з'являються у складі кави в результаті обсмажування. Антиоксиданти пригнічують тау-білки і бета-амілоїди, які є причиною деменції.

Нагадаємо, що медики назвали напій, який шкодить організму сильніше, ніж алкоголь.

До речі, раніше ми повідомляли про те, що вчені з'ясували, що вживання якогось продукту сприяє схудненню. Вчені з Американської асоціації серця вважають, що щоденне вживання горіхів перешкоджає набору зайвих кіло, а також зміцнює серцево-судинну систему.

А також писали про те, що лікарі назвали оптимальний вік, щоб кинути палити.

Відео: РБК-Україна