Ученые выяснили, какой напиток уменьшает риск развития болезней Альцгеймера и Паркинсона

Фото: (pixabay.com)

Употребление кофе редуцирует риск развития деменции

Канадские ученые заметили, что кофе снижает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний, после чего сделали некоторые важные выводы. Результаты исследования опубликовало издание Frontiers in Neuroscience.

О том, что употребление кофе редуцирует риск развития деменции, ученым было известно уже давно - последнее исследование по теме проводилось в 2011 году. После чего сотрудники Исследовательского института Крембиля решили выяснить момент, в чем конкретно заключается "эффект кофе".

Автор научной работы отметил, что хотел выявить конкретные причины связи, обнаруженной между употреблением кофе и риском развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Фото: (pixabay.com)

Как оказалось, вещества из состава кофе взаимодействуют с веществами, которые провоцируют нейродегенеративные болезни. Однако полезным для профилактики деменции являются не все виды кофе - арабика слабой обжарки, например, не подходит.

Ученый отметил, что дело вовсе не в кофеине, а профилактика деменции обусловлена фенилинданами - антиоксидантами, которые появляются в составе кофе в результате обжаривания. Антиоксиданты подавляют тау-белки и бета-амилоиды, которые являются причиной деменции.

Напомним, что медики назвали напиток, который вредит организму сильнее, чем алкоголь.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что ученые выяснили, употребление какого продукта способствует похудению. Ученые из Американской ассоциации сердца считают, что ежедневное употребление орехов препятствует набору лишних кило, а также укрепляет сердечно-сосудистую систему.

А также писали о том, что врачи назвали оптимальный возраст, чтобы бросить курить.

Видео: РБК-Украина