Вчені з'ясували, який звук сигналізації може врятувати життя потенційним жертвам пожежі

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Сигналізація з маминим голосом будить краще, ніж традиційні звуки тривоги

Голос мами при спрацьовуванні пожежної сигналізації будить дітей краще, ніж традиційні звуки тривоги. Про це повідомляється в дослідженні, опублікованому у виданні Pediatrics.

За словами американських учених, правильний вибір звуку сигналізації може врятувати життя потенційним жертвам пожежі. Відзначається, що під час експериментів було встановлено, що діти проявляли "надзвичайну стійкість" до пробудження звичайними звуками сигналізації. Це пов'язано з тим, що дитячий сон довше і глибше сна дорослих, тому розбудити їх набагато важче.

До дослідження залучили 176 дітей. Для кожного неповнолітнього учасника створили унікальний звук сигналізації - запис маминого голосу.

Було встановлено, що від стандартного звуку тривоги прокинулася тільки половина випробовуваних, а ось запис маминого голосу спрацьовував у дев'яти випадках з десяти.

"Ми змогли знайти звук тривоги, який дозволяє дітям у віці від 5 до 12 років прокидатися швидше. Таким чином у них є час, щоб втекти зі спальні і врятувати власне життя", - зазначив доктор Марк Сплейнгард.

Найближчим часом дослідники хочуть провести схожі експерименти з голосами сторонніх людей, щоб зрозуміти: діти швидко прокидаються від будь-якого голосу або саме від голосу своєї матері.

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Відео: РБК-Україна