Ученые выяснили, какой звук сигнализации может спасти жизнь потенциальным жертвам пожара

Фото: Коллаж РБК-Украина

Сигнализация с маминым голосом будит лучше, чем традиционные звуки тревоги

Голос мамы при срабатывании пожарной сигнализации будит детей лучше, чем традиционные звуки тревоги. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в издании Pediatrics.

По словам американских ученых, правильный выбор звука сигнализации может спасти жизнь потенциальным жертвам пожара. Отмечается, что во время экспериментов было установлено, что дети проявляли "чрезвычайную устойчивость" к пробуждению обычными звуками сигнализации. Это связано с тем, что детский сон длиннее и глубже сна взрослых, поэтому разбудить их гораздо труднее.

К исследованию привлекли 176 детей. Для каждого несовершеннолетнего участника создали уникальный звук сигнализации - запись маминого голоса.

Было установлено, что от стандартного звука тревоги проснулась только половина испытуемых, а вот запись маминого голоса срабатывала в девяти случаях из десяти.

"Мы смогли найти звук тревоги, который позволяет детям в возрасте от 5 до 12 лет просыпаться быстрее. Таким образом у них есть время, чтобы убежать из спальни и спасти собственную жизнь", - отметил доктор Марк Сплейнгард.

В ближайшее время исследователи хотят провести похожие эксперименты с голосами посторонних людей, чтобы понять: дети быстро просыпаются от любого голоса или именно от голоса своей матери.

Напомним, что ученые нашли эффективное лекарство от рака. Сотрудники медицинского института под руководством Джея Берзофски создали вакцину от рака HER2-положительных видов из клеток иммунной системы. Она подействовала на нескольких пациентов, у которых уже были метастазы.

Мы писали, что ученые разоблачили лженауку с помощью псевдо-исследования.

Также мы писали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по количеству ученых на миллион населения, а наука остро нуждается в повышении финансирования.

Видео: РБК-Украина