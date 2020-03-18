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В Україні викладачам дали можливість створювати власні онлайн-курси

STYLERНовини науки    18.03.2020 - 13:25
В Україні викладачам дали можливість створювати власні онлайн-курси
Педагоги зможуть створювати власні онлайн-курси

Освітній Хаб створив безкоштовну можливість записувати онлайн-курси для українських педагогів

Дистанційне навчання (e-learning) - єдиний спосіб отримати освіту для тих, хто з ряду причин (відсутність часу, необхідність поєднувати навчання з роботою, територіальна віддаленість від місця навчання, надзвичайні ситуації та ін) не може вчитися стандартним чином.

У зв'язку з цим, Освітній Хаб міста Києва спільно з Асоціацією інноваційного та цифрової освіти створив безкоштовну можливість записувати онлайн-курси для українських педагогів.

До 22 квітня 2020 кожен вчитель школи, ліцею чи гімназії, викладач училища, коледжу, технікуму чи Вузу, або керівник будь-якого навчального закладу України може подати заявку з приводу створення власного онлайн курсу на сайті www.eduhub.in.ua. Для цього потрібно заповнити Google-форму і дочекатися зворотного зв'язку від організаторів.

Кожна заявка буде ретельно розглянута за наступними критеріями:

  • Інноваційність Ідеї курсу;
  • Легкість подачі матеріалу;
  • Актуальність теми для широкої аудиторії;
  • Харизматичність спікера.

Автори кращих заявок будуть запрошені в Освітній Хаб міста Києва на запис власного онлайн-курсу з подальшою популяризацією в мережі.

Опубліковано закон про повну загальну середню освіту Призначено в. о. міністра освіти і науки
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