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В Украине преподавателям дали возможность создавать собственные онлайн-курсы

STYLERНовости науки    18.03.2020 - 13:25
В Украине преподавателям дали возможность создавать собственные онлайн-курсы
Педагоги смогут создавать собственные онлайн-курсы

Образовательный Хаб создал бесплатную возможность записывать онлайн-курсы для украинских педагогов

Дистанционное обучение (e-learning) - единственный способ получить образование для тех, кто по ряду причин (отсутствие времени, необходимость совмещать обучение с работой, территориальная удаленность от места учебы, чрезвычайные ситуации и др.) не может учиться стандартным образом.

В связи с этим, Образовательный Хаб города Киева совместно с Ассоциацией инновационного и цифрового образования создал бесплатную возможность записывать онлайн-курсы для украинских педагогов.

К 22 апреля 2020 каждый учитель школы, лицея или гимназии, преподаватель училища, колледжа, техникума или ВУЗа, или руководитель любого учебного заведения Украины может подать заявку по поводу создания собственного онлайн курса на сайте www.eduhub.in.ua. Для этого нужно заполнить Google-форму и дождаться обратной связи от организаторов.

Каждая заявка будет тщательно рассмотрена по следующим критериям:

  • Инновационность Идеи курса;
  • Легкость подачи материала;
  • Актуальность темы для широкой аудитории;
  • Харизматичность спикера.

Авторы лучших заявок будут приглашены в Образовательный Хаб города Киева на записи собственного онлайн-курса с дальнейшей популяризацией в сети.

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