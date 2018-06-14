Український Hyperloop: чиновники обіцяють квиток дешевше, ніж на звичайний поїзд

З Києва до Одеси за 30 хвилин

Квиток на український Hyperloop буде коштувати дешевше, ніж на звичайний залізничний потяг чи літак. Про це повідомляє УНІАН.

Будівництво одного кілометра труби Hyperloop буде коштує близько $ 10 мільйонів.

"За оцінками компаній, 1 км наземної труби Hyperloop обійдеться в 10 млн доларів. Це дешевше, ніж будувати залізницю. Правда, якщо будувати підземний Hyperloop, то це збільшує вартість будівництва раз на 8", - заявив заступник голови директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури Фарід Сафаров.

Він зазначив, що поки мова йде тільки про вантажоперевезення і реальна ціна квитка для пасажирських перевезень ще не прораховувалася. Хоча, як зазначив чиновник, ціна квитка буде набагато нижче, ніж ціна на літак або звичайний поїзд.

"Все почнеться з вантажоперевезень. Поки не переконаємося, що все безпечно, на пасажироперевезення мало хто буде переходити. Але з точки зору квитка, то він буде дешевше, ніж літак і залізниця. Тому що підтримувати інфраструктуру в Hyperloop дешевше", - підкреслив Сафаров.

За словами чиновника, з допомогою Hyperloop, відстань з Києва до Одеси можна буде подолати за 30 хвилин, а сам поїзд, який буде переміщатися в вакуумі стане джерелом доходу.

"Таким чином він зможе перевозити більше людей. До того ж поїзд, який переміщується у вакуумі, буде виробляти енергію. Це буде також джерелом доходу", - сказав він.

Нагадаємо, в лютому 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян оголосив про появу Hyperloop в Україні. За його словами, перший майданчик для випробувань буде відкрита у Дніпрі в 2019 році.

До речі, у мережі висміяли ідею запуску швидкісного поїзда в Україні.

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