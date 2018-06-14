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Украинский Hyperloop: чиновники обещают билет дешевле, чем на обычный поезд

STYLERНаука и техника        14.06.2018 - 16:42
Иллюстративное фото (twitter.com/WillPowell)
Иллюстративное фото (twitter.com/WillPowell)

Из Киева до Одессы за 30 минут

Билет на украинский Hyperloop будет стоить дешевле, чем на обычный железнодорожный поезд или самолет. Об этом сообщает УНИАН.

Строительство одного километра трубы Hyperloop будет стоит около $ 10 миллионов.

"По оценкам компаний, 1 км наземной трубы Hyperloop обойдется в 10 млн долларов. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8", - заявил заместитель председателя директората государственной политики в сфере цифровой инфраструктуры на транспорте Министерства инфраструктуры Фарид Сафаров.

Он отметил, что пока речь идет только о грузоперевозках и реальная цена билета для пассажирских перевозок еще не просчитывалась. Хотя, как отметил чиновник, цена такого билета будет намного ниже, чем цена на самолет или обычный поезд.

"Все начнется с грузоперевозок. Пока не убедимся, что все безопасно, на пассажироперевозки мало кто будет переходить. Но с точки зрения билета, то он будет дешевле, чем самолет и железная дорога. Потому что поддерживать инфраструктуру в Hyperloop дешевле", - подчеркнул Сафаров.

По словам чиновника, с помощью Hyperloop, расстояние из Киева до Одессы можно будет преодолеть за 30 минут, а сам поезд, который будет перемещаться в вакууме станет источником дохода.

"Таким образом он сможет перевозить больше людей. К тому же поезд, который перемещается в вакууме, будет вырабатывать энергию. Это будет также источником дохода", - сказал он.

Напомним, в феврале 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян объявил о появлении Hyperloop в Украине. По его словам, первая площадка для испытаний будет открыта в Днепре в 2019 году.

Кстати, в сети высмеяли идею запуска скоростного поезда в Украине.

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Теги: Мининфраструктуры, дорога, поезд
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