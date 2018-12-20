Викликає рак: вчені виявили отруйну речовину в дитячих іграшках

Колаж РБК-Україна

Діти можуть вдихати цю речовину на протязі довгого часу

У дитячих іграшках з пластмаси, кераміки і фарбах може міститися небезпечна речовина, що викликає рак. Про це повідомляється в дослідженні опублікованому на сайті Phys.org.

Вчені з Плімутського університету у Великобританії провели аналіз предметів, якими користуються діти і з'ясували, що у багатьох з них міститься кадмій.

Цей метал небезпечний тим, що протягом довгого часу він може накопичуватися в організмі і викликати захворювання дихальних шляхів і нирок. Діти можуть вдихати його під час гри протягом тривалого часу і тільки коли концентрація досягне певного рівня, можуть настати незворотні наслідки в печінці чи нирках.

Крім того, велика кількість кадмію в організмі може призвести до розвитку онкологічних захворювань.

Як пояснили вчені, кадмій використовується для створення яскравих забарвлень на дитячих іграшках. Зокрема, яскраво-червоного, оранжевого або жовтого. Згодом шар фарби з предметів починає відвалюватися, і він може потрапити в скляні предмети в процесі переробки.

Рівень кадмію не повинен перевищувати 50-800 частинок на мільйон часток повітря.

Однак, як показало дослідження, концентрація кадмію на поверхні пластмасових або керамічних предметів, перевищує рівень цієї речовини у багато разів і перевищує всі допустимі рівні.

Крім іграшок фахівці виявили високий вміст кадмію на поверхні старих і нових стаканів, пляшок. Цей метал зафіксували в складі фарб, які використовують для створення малюнків, логотипів і написів. Вчені відзначають, що кадмій був виявлений в 70% випадків.

На кераміці рівень кадмію був зафіксований на рівні 40 тисяч частинок, а на пластмасі концентрація досягала до 35 тисяч частинок на мільйон часток повітря, що значно перевищувало допустимі норми.

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