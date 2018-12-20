Вызывает рак: ученые обнаружили ядовитое вещество в детских игрушках

Коллаж РБК-Украина

Дети могут вдыхать это вещество на протяжении долгого времени

В детских игрушках из пластмассы, керамики и красках может содержаться опасное вещество, которое вызывает рак. Об этом сообщается в исследовании опубликованном на сайте Phys.org.

Ученые из Плимутского университета в Великобритании провели анализ предметов, которыми пользуются дети и выяснили, что во многих из них содержится кадмий.

Этот металл опасен тем, что в течении долгого времени он может накапливаться в организме и вызывать заболевания дыхательных путей и почек. Дети могут вдыхать его во время игры в течении продолжительного времени и только когда концентрация достигнет определенного уровня, могут наступить необратимые последствия в печени или почках.

Кроме того, большое количество кадмия в организме может привести к развитию онкологических заболеваний.

Как объяснили ученые, кадмий используется для создания ярких расцветок на детских игрушках. В частности, ярко-красного, оранжевого или желтого. Со временем слой краски с предметов начинает отваливаться, и он может попасть в стеклянные предметы в процессе переработки.

Уровень кадмия не должен превышать 50-800 частиц на миллион частиц воздуха.

Однако, как показало исследование, концентрация кадмия на поверхности пластмассовых или керамических предметов, превышает уровень этого вещества многократно и превышает все допустимые уровни.

Кроме игрушек специалисты обнаружили высокое содержание кадмия на поверхности старых и новых стаканов, бутылок. Этот металл зафиксировали в составе красок, которые используют для создания рисунков, логотипов и надписей. Ученые отмечают, что кадмий был обнаружен в 70% случаев.

На керамике уровень кадмия был зафиксирован на уровне 40 тысяч частиц, а на пластмассе концентрация достигала до 35 тысяч частиц на миллион частиц воздуха, что значительно превышало допустимые нормы.

Напомним, ранее мы писали о том, что у 11-летней девочки чудом исчезла злокачественная опухоль.

А также рассказывали о том, что эксперты назвали продукт, который нужно есть ежедневно, чтобы защитить себя от рака.