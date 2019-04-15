Життя на Марсі існує: NASA опублікувало фотодокази

Життя на Марсі існує. Про це повідомив американець-уфолог Стів Мартін, який розтлумачує зображення Марса, зроблені NASA. Гучну заяву експерта опублікувало видання Міггог.

Чоловік побачив на одній з фотографій пінгвіна. Однак зазначив, що навряд чи це були звичайні, земні птахи, до яких ми звикли. Американець давно захоплюється знімками Червоної Планети, а тому вимагає від національного космічного агентства вивчити знімок докладніше.

Незважаючи на те, що вчені давно і офіційно заявили про те, що життя на Марсі немає, Стів Мартін не перестає шукати доказів зворотного. "Я завжди думав, що на Марсі було життя, і тепер я думаю, що міг би це довести. Я годинами дивився на зображення NASA, але ніколи не думав, що знайду пінгвіна!" - заявив уфолог.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS)

Нагадаємо, що у США випробували гігантський літак для запуску космічних ракет. Розмах крил гіганта досягає 117 м, довжина 53 м, а висота - 15 м. Він оснащений шістьма двоконтурними турбореактивними двигунами Pratt & Whitney, а також 28 колесами. Центральна частина літака призначена для кріплення космічних ракет.

Ми писали, що вченим вперше вдалося сфотографувати чорну діру. Щоб її сфотографувати, потрібна мережа з восьми телескопів, які перебували на різних континентах.

А також повідомляли, що американське космічне агентство NASA проведе перші випробування нової системи зв'язку, яка буде працювати у рентгенівському діапазоні.