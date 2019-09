Чужих дітей не буває: українців просять допомогти врятувати маленьке життя

Здравствуйте дорогі наші чарівники Дуже цінно кожне ваше слово Будь-яка допомога Лайки , репости , сторіс , найменші перекази , роблять нас ще на крок ближче до перемоги ! Роблять можливим , те, що вчора здавалося нездійсненною мрією ! Серце обливається сльозами дивлячись на ці страждання . Кожна розмова з лікарем перетворюється в катування , серце стукає так сильно від хвилювання , що іноді не чути що говорять в палаті І нічого не можна змінити ,потихеньку приходить усвідомлення, що це не страшний сон , що це життя і повільно по сантиметрам приймаєш цю біль , погоджуєшся з тим , що рак зруйнував всі навколо ! Але все , що він зруйнував , можна будувати заново! Головне щоб Мар'янчик був живий і здоровий! Інше викинемо , купимо , забудемо Ми просимо Вашої допомоги Дуже потрібна фінансова та інформаційна допомога Приватбанк 5168 7426 0080 4789 Оформлена на батька Коберський Андрій Павлович Карта Сбербанк рублі 5469 4500 1140 5578 Оформлена на волонтера Власову Маргариту Юріївну Гаманець пайпал: help.pomogirebenky@yandex.ru https://www.gofundme.com/f/favda-help-marian?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cp+share-sheet https://instagram.com/help_maryan?igshid=1ej0ia1zskjqh https://www.facebook.com/groups/1336346896446018/ https://www.facebook.com/groups/150933505487352/#марьянпобедитель#марьянчикодуванчик#срочныйсбор#нейробластома

