Чужих дітей не буває: українців просять допомогти врятувати маленьке життя

Маленький Мар'ян Коберський бореться за життя (колаж РБК-Україна)

Маленький Мар'ян Коберський бореться за життя і потребує допомоги небайдужих людей

Українців просять допомогти врятувати життя півторарічного Мар'яна Коберського з Хмельницького. У дитини страшний діагноз - нейробластома або рак нервової системи 4 стадії.

Українські лікарі шансів на одужання не дають, а от закордонні клініки вилікувати Мар'янчика можуть. Терапія дорога - більше 300 тис. євро. Для багатодітної сім'ї такі гроші - космічні. Сім'я хлопчика не здається і збирає кошти на лікування малюка.

Мар'яну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання (фото: instagram.com/help_maryan)

"Ми чекаємо рахунок з клініки. З одного боку, чекаєш його як якесь диво, так як там буде план порятунку Мар'яна. З іншого боку, рахунок буде страшний. На сьогоднішній день у нас є тільки документи та виписка з лікарні. Так як чекати рахунок, немає часу, ми хочемо звернутися до всіх людей цього величезного світу. Відгукніться. У Мар'янчик нейробластома 4 стадії. Вже є метастази. Ми підготували і направили документи в кращі клініки Німеччини, Ізраїлю, Італії, Іспанії, США, Китаю... Нейробластома дуже активна і росте, тисне на внутрішні органи. Боляче навіть сидіти. Її видаляють хірургічним шляхом, будуть лікувати метастази і все ще буде добре", - каже батько хлопчика.

Мар'яну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання (фото: instagram.com/help_maryan)

"Ми ні секунди не сумніваюся, що якби люди знали про наше горе, обов'язково б допомогли. Мар'ян ти наш переможець. Любов і віра творять дива", - йдеться в повідомленні в Instagram-акаунті, присвяченому порятунку Мар'яна.

Мар'яну Коберскому потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання

Допомогти Мар'яну можна, скинувши гроші на картку ПриватБанку: 5168 7426 0080 4789 (Коберський Андрій Павлович).