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Чужих дітей не буває: українців просять допомогти врятувати маленьке життя

STYLERПотрібна допомога    19.09.2019 - 12:47
Чужих дітей не буває: українців просять допомогти врятувати маленьке життя
Маленький Мар'ян Коберський бореться за життя (колаж РБК-Україна)

Маленький Мар'ян Коберський бореться за життя і потребує допомоги небайдужих людей

Українців просять допомогти врятувати життя півторарічного Мар'яна Коберського з Хмельницького. У дитини страшний діагноз - нейробластома або рак нервової системи 4 стадії.

Українські лікарі шансів на одужання не дають, а от закордонні клініки вилікувати Мар'янчика можуть. Терапія дорога - більше 300 тис. євро. Для багатодітної сім'ї такі гроші - космічні. Сім'я хлопчика не здається і збирає кошти на лікування малюка.

Чужих дітей не буває: українців просять допомогти врятувати маленьке життя

Мар'яну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання (фото: instagram.com/help_maryan)

"Ми чекаємо рахунок з клініки. З одного боку, чекаєш його як якесь диво, так як там буде план порятунку Мар'яна. З іншого боку, рахунок буде страшний. На сьогоднішній день у нас є тільки документи та виписка з лікарні. Так як чекати рахунок, немає часу, ми хочемо звернутися до всіх людей цього величезного світу. Відгукніться. У Мар'янчик нейробластома 4 стадії. Вже є метастази. Ми підготували і направили документи в кращі клініки Німеччини, Ізраїлю, Італії, Іспанії, США, Китаю... Нейробластома дуже активна і росте, тисне на внутрішні органи. Боляче навіть сидіти. Її видаляють хірургічним шляхом, будуть лікувати метастази і все ще буде добре", - каже батько хлопчика.

Чужих дітей не буває: українців просять допомогти врятувати маленьке життя

Мар'яну Коберському потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання (фото: instagram.com/help_maryan)

"Ми ні секунди не сумніваюся, що якби люди знали про наше горе, обов'язково б допомогли. Мар'ян ти наш переможець. Любов і віра творять дива", - йдеться в повідомленні в Instagram-акаунті, присвяченому порятунку Мар'яна.

Здравствуйте дорогі наші чарівники Дуже цінно кожне ваше слово Будь-яка допомога Лайки , репости , сторіс , найменші перекази , роблять нас ще на крок ближче до перемоги ! Роблять можливим , те, що вчора здавалося нездійсненною мрією ! Серце обливається сльозами дивлячись на ці страждання . Кожна розмова з лікарем перетворюється в катування , серце стукає так сильно від хвилювання , що іноді не чути що говорять в палаті І нічого не можна змінити ,потихеньку приходить усвідомлення, що це не страшний сон , що це життя і повільно по сантиметрам приймаєш цю біль , погоджуєшся з тим , що рак зруйнував всі навколо ! Але все , що він зруйнував , можна будувати заново! Головне щоб Мар'янчик був живий і здоровий! Інше викинемо , купимо , забудемо Ми просимо Вашої допомоги Дуже потрібна фінансова та інформаційна допомога Приватбанк 5168 7426 0080 4789 Оформлена на батька Коберський Андрій Павлович Карта Сбербанк рублі 5469 4500 1140 5578 Оформлена на волонтера Власову Маргариту Юріївну Гаманець пайпал: help.pomogirebenky@yandex.ru https://www.gofundme.com/f/favda-help-marian?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cp+share-sheet https://instagram.com/help_maryan?igshid=1ej0ia1zskjqh https://www.facebook.com/groups/1336346896446018/ https://www.facebook.com/groups/150933505487352/#марьянпобедитель#марьянчикодуванчик#срочныйсбор#нейробластома

A post shared by Мар'ян Коберський (@help_maryan) on

Мар'яну Коберскому потрібна допомога в лікуванні онкозахворювання

Допомогти Мар'яну можна, скинувши гроші на картку ПриватБанку: 5168 7426 0080 4789 (Коберський Андрій Павлович).

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