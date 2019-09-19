Чужих детей не бывает: украинцев просят помочь спасти маленькую жизнь

Маленький Марьян Коберский борется за жизнь и нуждается в помощи небезразличных людей
Украинцев просят помочь спасти жизнь полуторагодовалого Марьяна Коберского из Хмельницкого. У ребенка страшный диагноз - нейробластома или рак нервной системы 4 стадии.
Украинские врачи шансов на выздоровление не дают, а вот зарубежные клиники вылечить Марьянчика могут. Терапия дорогостоящая - более 300 тыс. евро. Для многодетной семьи такие деньги - космические. Семья мальчика не сдается и собирает средства на лечение малыша.
Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания (фото: instagram.com/help_maryan)
"Мы ждем счет из клиники. С одной стороны, ждешь его как какое-то чудо, так как там будет план спасения Марьяна. С другой стороны, счет будет страшный. На сегодняшний день у нас есть только документы и выписка из больницы. Так как ждать счет, нет времени, мы хотим обратится ко всем людям этого огромного мира. Отзовитесь. У Марьянчика нейробластома 4 стадии. Уже есть метастазы. Мы подготовили и направили документы в лучшие клиники Германии, Израиля, Италии, Испании, США, Китая... Нейробластома очень активна и растет, давит на внутренние органы. Больно даже сидеть. Ее удалят хирургическим путем, будут лечить метастазы и все еще будет у нас хорошо", - говорит отец мальчика.
Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания (фото: instagram.com/help_maryan)
"Мы ни секунды не сомневаемся, что если бы люди знали о нашем горе, обязательно бы помогли. Марьян ты наш победитель. Любовь и вера творят чудеса", - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте, посвященному спасению Марьяна.
Здравствуйте наши дорогие волшебники Очень ценно каждое ваше слово Любая помощь Лайки , репосты , сторис , самые маленькие переводы , делают нас ещё на шаг ближе к победе ! Делают возможным , то что вчера казалось несбыточной мечтой ! Сердце обливается слезами глядя на эти страдания . Каждый разговор с лечащим врачом превращается в пытку , сердце стучит так сильно от волнения , что иногда не слышно что говорят в палате И ничего нельзя изменить ,потихоньку приходит осознание, что это не страшный сон , что это жизнь и медленно по сантиметрам принимаешь эту боль , соглашаешься с тем , что рак разрушил все вокруг ! Но все , что он разрушил , можно строить заново! Главное чтобы Марьянчик был жив и здоров! Остальное выбросим , купим , забудем.... Мы просим Вашей помощи Очень нужна финансовая и информационная помощь Приватбанк 5168 7426 0080 4789 Оформлена на отца Коберский Андрей Павлович Карта Сбербанк рубли 5469 4500 1140 5578 Оформлена на волонтера Власову Маргариту Юрьевну Кошелёк пайпал: help.pomogirebenky@yandex.ru https://www.gofundme.com/f/favda-help-marian?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cp+share-sheet https://instagram.com/help_maryan?igshid=1ej0ia1zskjqh https://www.facebook.com/groups/1336346896446018/ https://www.facebook.com/groups/150933505487352/#марьянпобедитель#марьянчикодуванчик#срочныйсбор#нейробластома
Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания
Помочь Марьяну можно, сбросив деньги на карту ПриватБанка: 5168 7426 0080 4789 (Коберский Андрей Павлович).