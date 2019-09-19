Чужих детей не бывает: украинцев просят помочь спасти маленькую жизнь

Маленький Марьян Коберский борется за жизнь (коллаж РБК-Украина)

Маленький Марьян Коберский борется за жизнь и нуждается в помощи небезразличных людей

Украинцев просят помочь спасти жизнь полуторагодовалого Марьяна Коберского из Хмельницкого. У ребенка страшный диагноз - нейробластома или рак нервной системы 4 стадии.

Украинские врачи шансов на выздоровление не дают, а вот зарубежные клиники вылечить Марьянчика могут. Терапия дорогостоящая - более 300 тыс. евро. Для многодетной семьи такие деньги - космические. Семья мальчика не сдается и собирает средства на лечение малыша.

Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания (фото: instagram.com/help_maryan)

"Мы ждем счет из клиники. С одной стороны, ждешь его как какое-то чудо, так как там будет план спасения Марьяна. С другой стороны, счет будет страшный. На сегодняшний день у нас есть только документы и выписка из больницы. Так как ждать счет, нет времени, мы хотим обратится ко всем людям этого огромного мира. Отзовитесь. У Марьянчика нейробластома 4 стадии. Уже есть метастазы. Мы подготовили и направили документы в лучшие клиники Германии, Израиля, Италии, Испании, США, Китая... Нейробластома очень активна и растет, давит на внутренние органы. Больно даже сидеть. Ее удалят хирургическим путем, будут лечить метастазы и все еще будет у нас хорошо", - говорит отец мальчика.

Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания (фото: instagram.com/help_maryan)

"Мы ни секунды не сомневаемся, что если бы люди знали о нашем горе, обязательно бы помогли. Марьян ты наш победитель. Любовь и вера творят чудеса", - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте, посвященному спасению Марьяна.

Марьяну Коберскому нужна помощь в лечении онкозаболевания

Помочь Марьяну можно, сбросив деньги на карту ПриватБанка: 5168 7426 0080 4789 (Коберский Андрей Павлович).