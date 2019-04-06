Шукають два тижні: у Києві таємничо зникла дівчина

Під Києвом пропала Наконечна Ольга Олександрівна ще 25 березня. Дівчина досі не з'явилася на зв'язку і не повернулася додому. Родичі просять допомогти усіх, хто міг бачити дівчину останнім часом. Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Як повідомляється, Наконечна Ольга Олександрівна, 1993 року народження, вийшла з дому (місто Боярка, Київська область) ще 25.03.2019 і досі не повернулася.

"Будь ласка, придивіться на фото, можливо хтось десь бачив. Будь-яка інформація має цінність", - пишуть у співтоваристві.

Під Києвом пропала дівчина - розшук людей в Україні (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Якщо ви маєте будь-яку інформацію про можливе місцезнаходження дівчини – повідомте до міліції за номером "102".

Нагадаємо, раніше ми писали про викрадення дворічної дитини. Викрадення дитини відбулося 31 березня в Харкові. Викрадачем дівчинки виявився її біологічний батько, який є громадянином Франції. За словами Дар'ї, чоловік заштовхав її в квартиру, зв'язав за допомогою пластикових хомутів і зник разом з дворічною Еммою.

Раніше у Києві зникла 15-річна дівчина з татуюванням. На момент зникнення Софія була одягнена в зелену куртку з капюшоном, штани чорного кольору з червоними лампасами, кросівки темно-сірого кольору.

До речі, поліція оголосила в розшук двох небезпечних злочинців, які вчинили перестрілку зі співробітниками патрульної поліції.