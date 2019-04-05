ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Викрадення дворічної дівчинки: подробиці спецоперації

STYLERЖиття    05.04.2019 - 18:47
Викрадення дворічної дівчинки: подробиці спецоперації
Колаж РБК-Україна

У Харкові дворічну Емму викрав її біологічний батько

Викрадення дитини відбулося 31 березня в Харкові. У місцевої жительки Дар'ї Донець вкрали дитину. Викрадачем дівчинки виявився її біологічний батько, який є громадянином Франції. Про це повідомляє місцеве видання NewsRoom.

Для того, щоб затримати викрадача українські правоохоронні органи провели цілу спецоперацію.

Увечері в день викрадення Дарину під дверима підкараулив батько її дочки Рафаель Вальденер, з яким жінка з 2017 року перебуває на стадії розлучення.

За словами Дар'ї, чоловік заштовхав її в квартиру, зв'язав за допомогою пластикових хомутів і зник разом з дворічною Еммою. Правоохоронці визначили, що француз орендував автомобіль і рухається в бік кордону на західній Україні.

Викрадення дворічної дівчинки: подробиці спецоперації

Фото: facebook.com/Дарья Донець

Телефон викрадача був відключений, але за кермом був його знайомий, і правоохоронцям вдалося з ним зв'язатися. Спочатку водій не хотів йти на контакт і навіть намагався збити правоохоронців зі сліду. Він говорив, що він у відрядженні і нічого не знає про викрадення дитини.

Але правоохоронці все ж змогли "достукатися" до водія авто і він спробував пояснити французу всю серйозність ситуації. При цьому силовики вже готові були заглушити машину на дистанції. Вже були підготовлені і прикордонники, які співпрацювали з правоохоронними органами.

Біля кордону водій все ж повернув назад у бік Харкова. Після цього до справи підключилися співробітники карного розшуку. Щоб звести ризики до мінімуму, правоохоронці вирішили зупинити машину в Борисполі. Що власне і зробили патрульні під приводом перевірки документів.

Викрадення дворічної дівчинки: подробиці спецоперації

Фото: facebook.com/Дарья Донець

За словами джерел, був ризик того, що француз з дочкою вийдуть з машини і їх слід загубиться. Але цього не сталося.

В даний час Рафаель Вальденер знаходиться в Харкові, а маленька дівчинка разом зі своєю мамою. Француза чекає суд, який повинен обрати для нього запобіжний захід. Кримінальне провадження відкрито за статтею 146 КК України ("викрадення").

Нагадаємо, що в Гостомелі Київської області дитячий майданчик пішов під землю.

Раніше повідомлялося про те, що під Вінницею жителі села готують самосуд над "озабоченим" дідом.

У Харкові невідомий відкрив стрілянину, є поранений У Харкові на хабарі затримали майора поліції
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Харківвикрадення
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся