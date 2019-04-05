Під Києвом дитячий майданчик пішла під землю: подробиці інциденту (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Обвал стався вночі, тому обійшлося без постраждалих

Дитячий майданчик пішов під землю після того, як неподалік від нього комунальники проводили роботи. Інцидент стався під Києвом у Гостомелі по вулиці Пушкіна. У мережі показали фото з місця події.

На щастя, постраждалих немає.

Обвал цілого підземного басейну з бетонними плитами, куди раніше стікалися фекалії і вода з багатоповерхівки, стався вночі проти 3 квітня, тому обійшлося без жертв, зазначили у пабліку "Гостомель справжній" на Facebook-сторінці.

Як видно на знімках, на території дитячого майданчика утворилася велика глибока діра в землі. Її довжина складає близько 10 метрів.

Фото з Facebook-сторінки Вікторії Назарової

За словами очевидців, поряд недавно працювали співробітники комунальних служб.

Місцеві жителі просять комунальну службу відреагувати і нарешті засипати цю яму назавжди.

Наголошується, що для дітей це становить реальну загрозу.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Як повідомлялося раніше, нові Державні будівельні норми дозволяють розміщувати дитячі майданчики на дахах будівель заввишки до 15 м, але не більше 3 поверхів.

Нагадаємо, не так давно в Харківській області в селищі Солоницівка під звуки духового оркестру урочисто відкрили дитячий майданчик, який вже встиг викликати в соцмережах масу обговорень. Захід прозвали "Діснейленд в Сайлент Гілл".

Нагадаємо, не так давно у Києві дитина травмувався на атракціоні гострим шурупом, який потрапив йому в голову.