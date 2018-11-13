"Діснейленд у Сайлент-Гіллі": дитячий майданчик викликав ажіотаж у соцмережах

Фото: колаж РБК-Україна

В Інтернеті порівняли атракціони в Солоницівці із вигаданим містичним містечком Сайлент Гілл

В Харківській області в селищі Солоницівка під звуки духового оркестру урочисто відкрили дитячий майданчик, який вже встиг викликати у соцмережах масу обговорень. "Діснейленд", як охрестив атракціони користувач соцмережі з ніком Duncan MacLeod UA у своєму Twitter, облаштували біля одного з житлових будинків.

"В Харківській області урочисто відкрився Діснейленд", - йдеться в його коментарі.

Відео заходу було розміщено в групі Солоницівка Live.

Відео: facebook.com/kharkiv1654

Як видно з ролика, для дітей встановили різнокольорову гірку, пісочницю, драбинку-місток, гойдалки тощо. Атракціони прикрасили повітряними кульками.

Скрін: twitter.com/DuncanUA68

Наразі невідомо, як відреагували на Солоницівський "Діснейленд" самі діти, але у користувачів соцмереж він викликав масу обговорень, іронію та сарказм:

"Так це святий обов'язок нашої селищної адміністрації - робити майданчики для дітей! І не такі убогі, як ця! І не робити з цього свято з оркестром, а просто тихо робити свою справу І тоді люди оцінять!";

"Зробили дитячий майданчик. Чому? Бо він потрібен! Тому, що в Харкові їх роблять у кожному дворі. Тому, що на це виділяються бюджетні гроші. У Солоницівці це свято районного масштабу. Виглядає убого не майданчик, а голий і неприкритий популізм";

"Скажіть, а Порошенко був на відкритті такої грандіозної події?";

"З усього подію зроблять... Типу це ракету в космос запустили. А не те, що повинні робити по селищу";

"21 століття на дворі! Скрутили приварили п'ять залізяк, пофарбували, засипали піском, а ми ще й не раді. Жах яка";

"Сказали спасибі хоч за це!";

"Справді, адже нас привчили задовольнятися малим... Спасибі хоч за це". Все правильно!";

"А де президент, чому на відкриття не приїхав?";

"Весь цей свято ми з Вами оплатили. Це як бенкет під час чуми. По селищу каналізація тече, пориви води та опалення. А ми кульки купуємо..."

Скрін: facebook.com/kharkiv1654

Скрін: twitter.com/DuncanUA68

Через те, що урочистий захід відбувалося в туманну похмуру погоду, деякі користувачі соцмережі вже встигли порівняти атракціони в Солоницівці із вигаданим містичним містечком Сайлент-Хілл:

"Забули освятити";

"Схоже на Діснейленд у Сайлент Гіллі"...

Скрін: twitter.com/DuncanUA68

Раніше повідомлялося, що у Вінниці вночі невідомі висипали на дитячому майданчику тисячі гумових іграшок.

Також ми писалали про те, що у вересні на дитячому майданчику у Херсоні затримали підполковника Служби безпеки в АР Крим Сергія Рожкова, коли він займався мастурбацією.

Нагадаємо, не так давно у Києві дитина травмувалася на атракціоні гострим шурупом, який потрапив йому в голову.

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Відео: РБК-Україна