ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Діснейленд у Сайлент-Гіллі": дитячий майданчик викликав ажіотаж у соцмережах

STYLERКурйози    13.11.2018 - 17:17
"Діснейленд у Сайлент-Гіллі": дитячий майданчик викликав ажіотаж у соцмережах
Фото: колаж РБК-Україна

В Інтернеті порівняли атракціони в Солоницівці із вигаданим містичним містечком Сайлент Гілл

В Харківській області в селищі Солоницівка під звуки духового оркестру урочисто відкрили дитячий майданчик, який вже встиг викликати у соцмережах масу обговорень. "Діснейленд", як охрестив атракціони користувач соцмережі з ніком Duncan MacLeod UA у своєму Twitter, облаштували біля одного з житлових будинків.

"В Харківській області урочисто відкрився Діснейленд", - йдеться в його коментарі.

Відео заходу було розміщено в групі Солоницівка Live.

Відео: facebook.com/kharkiv1654

Як видно з ролика, для дітей встановили різнокольорову гірку, пісочницю, драбинку-місток, гойдалки тощо. Атракціони прикрасили повітряними кульками.

&quot;Діснейленд у Сайлент-Гіллі&quot;: дитячий майданчик викликав ажіотаж у соцмережах&quot;Діснейленд у Сайлент-Гіллі&quot;: дитячий майданчик викликав ажіотаж у соцмережах

Скрін: twitter.com/DuncanUA68

Наразі невідомо, як відреагували на Солоницівський "Діснейленд" самі діти, але у користувачів соцмереж він викликав масу обговорень, іронію та сарказм:

"Так це святий обов'язок нашої селищної адміністрації - робити майданчики для дітей! І не такі убогі, як ця! І не робити з цього свято з оркестром, а просто тихо робити свою справу І тоді люди оцінять!";

"Зробили дитячий майданчик. Чому? Бо він потрібен! Тому, що в Харкові їх роблять у кожному дворі. Тому, що на це виділяються бюджетні гроші. У Солоницівці це свято районного масштабу. Виглядає убого не майданчик, а голий і неприкритий популізм";

"Скажіть, а Порошенко був на відкритті такої грандіозної події?";

"З усього подію зроблять... Типу це ракету в космос запустили. А не те, що повинні робити по селищу";

"21 століття на дворі! Скрутили приварили п'ять залізяк, пофарбували, засипали піском, а ми ще й не раді. Жах яка";

"Сказали спасибі хоч за це!";

"Справді, адже нас привчили задовольнятися малим... Спасибі хоч за це". Все правильно!";

"А де президент, чому на відкриття не приїхав?";

"Весь цей свято ми з Вами оплатили. Це як бенкет під час чуми. По селищу каналізація тече, пориви води та опалення. А ми кульки купуємо..."

&quot;Діснейленд у Сайлент-Гіллі&quot;: дитячий майданчик викликав ажіотаж у соцмережах&quot;Діснейленд у Сайлент-Гіллі&quot;: дитячий майданчик викликав ажіотаж у соцмережахСкрін: facebook.com/kharkiv1654

&quot;Діснейленд у Сайлент-Гіллі&quot;: дитячий майданчик викликав ажіотаж у соцмережах&quot;Діснейленд у Сайлент-Гіллі&quot;: дитячий майданчик викликав ажіотаж у соцмережах

Скрін: twitter.com/DuncanUA68

Через те, що урочистий захід відбувалося в туманну похмуру погоду, деякі користувачі соцмережі вже встигли порівняти атракціони в Солоницівці із вигаданим містичним містечком Сайлент-Хілл:

"Забули освятити";

"Схоже на Діснейленд у Сайлент Гіллі"...

&quot;Діснейленд у Сайлент-Гіллі&quot;: дитячий майданчик викликав ажіотаж у соцмережах

&quot;Діснейленд у Сайлент-Гіллі&quot;: дитячий майданчик викликав ажіотаж у соцмережахСкрін: twitter.com/DuncanUA68

Раніше повідомлялося, що у Вінниці вночі невідомі висипали на дитячому майданчику тисячі гумових іграшок.

Також ми писалали про те, що у вересні на дитячому майданчику у Херсоні затримали підполковника Служби безпеки в АР Крим Сергія Рожкова, коли він займався мастурбацією.

Нагадаємо, не так давно у Києві дитина травмувалася на атракціоні гострим шурупом, який потрапив йому в голову. 

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Новини України Харківсоцсетидетская площадкаДиснейленд
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся