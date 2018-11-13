"Диснейленд в Сайлент Хилле": детская площадка вызвала ажиотаж в соцсетях

Фото: коллаж РБК-Украина

В Интернете сравнили аттракционы в Солоницевке с выдуманным мистическим городком Сайлент Хилл

В Харьковской области в поселке Солоницевка под звуки духового оркестра торжественно открыли детскую площадку, которая уже успела вызвать в соцсетях массу обсуждений. "Диснейленд", как окрестил аттракционы пользователь соцсети с ником Duncan MacLeod UA в своем Twitter, обустроили возле одного из жилых домов.

"В Харьковской области торжественно открылся Диснейленд", - говорится в его комментарии.

Видео мероприятия было размещено в группе Солоницевка Live.

Видео: facebook.com/kharkiv1654

Как видно из ролика, для детей установили разноцветную горку, песочницу, лесенку-мостик, качели и т.д. Аттракционы украсили воздушными шариками.

Скрин: twitter.com/DuncanUA68

В настоящее время неизвестно, как отреагировали на Солоницевский "Диснейленд" сами дети, но у пользователей соцсетей он вызвал массу обсуждений, иронию и сарказм:

"Да это святая обязанность нашей поселковой администрации - делать площадки для детей! И не такие убогие, как эта! И не устраивать из этого праздник с оркестром, а просто тихо делать свое дело. И тогда люди оценят!";

"Сделали детскую площадку. Почему? Потому что она нужна! Потому, что в Харькове их делают в каждом дворе. Потому, что на это выделяются бюджетные деньги. В Солоницевке это праздник районного масштаба. Выглядит убого не площадка, а голый и неприкрытый популизм";

"Скажите, а Порошенко был на открытии такого грандиозного события?";

"Со всего событие сделают... Типа это ракету в космос запустили. А не то, что должны делать по поселку";

"21 век на дворе! Скрутили приварили пять железяк, покрасили, песком засыпали, а мы еще и не рады. Жуть какая";

"Сказали бы спасибо хоть за это!";

"Действительно, ведь нас "приучили довольствоваться малым... Спасибо "хоть за это". Все правильно!";

"А где президент, почему на открытие не приехал?";

"Весь этот праздник мы с Вами оплатили. Это как пир во время чумы. По поселку канализация течет, порывы воды и отопления. А мы шарики покупаем..."

Скрин: facebook.com/kharkiv1654

Скрин: twitter.com/DuncanUA68

Из-за того, что тожественное мероприятие происходило в туманную пасмурную погоду, некоторые пользователи соцсети уже успели сравнить аттракционы в Солоницевке с выдуманным мистическим городком Сайлент Хилл:

"Забыли освятить";

"Похоже на Диснейленд в Сайлент Хилле"...

Скрин: twitter.com/DuncanUA68

Ранее сообщалось, что в Виннице ночью неизвестные высыпали на детской площадке тысячи резиновых игрушек.

Также мы писалали о том, что в сентябре на детской площадке в Херсоне задержали подполковника Службы безопасности в АРК Крым Сергея Рожкова, когда он занимался мастурбацией.

Напомним, не так давно в Киеве ребенок травмировался на аттракционе острым шурупом, который вонзился ему в голову.

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Видео: РБК-Украина