Тысячи игрушек: в Виннице неизвестные разбросали на детской площадке резиновых уточек

Видео: YouTube/Roman Kowalski 33-kanal

В Виннице ночью неизвестные высыпали на детской площадке тысячи резиновых игрушек. Об этом сообщает "33 канал".

Сообщается, что резиновые игрушки появились ночью, 5 ноября, на детской площадке на проспекте Космонавтов. Напротив этой площадки расположен "Прозрачный офис".

Резиновые игрушки обнаружили утром дворники, которые пришли убирать. Они признаются, что ничего подобного в своей жизни еще не видели.

"Я такого еще не видела за все годы работы уборщиком! Это явно кто-то веселился, снимал клип или удивлял любимую экзотическим украшением проспекта! Вы же видите, что игрушки разбросаны исключительно возле детской площадки! Есть чем заниматься, потому что все это за час должны вывезти с проспекта Космонавтов", – рассказала уборщица Елена.

Резиновые игрушки лежали на дорожках скверах, на скамейках и на детских аттракционах. Дворникам пришлось принести огромные мешки и собрать все игрушки.

Кроме того, собирать резиновых уточек помогали и местные жители. Одна пенсионерка сначала даже подумала, что это фрукты и начала собирать их в пакет, чтобы сделать сок внуку.

В данном сквере есть три камеры наблюдения и полиция уже начала просмотр видео, чтобы выяснить, кто разбросал игрушки и зачем. Также проводится опрос возможных свидетелей инцидента.

Фото: 33kanal.com

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Видео: РБК-Украина