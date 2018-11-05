ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Тисячі іграшок: у Вінниці невідомі розкидали на дитячому майданчику гумових качечок

STYLERКурйози    05.11.2018 - 15:50

Відео: YouTube/Roman Kowalski 33-kanal

У Вінниці вночі невідомі висипали на дитячому майданчику тисячі гумових іграшок. Про це повідомляє "33 канал".

Повідомляється, що гумові іграшки з'явилися вночі, 5 листопада, на дитячому майданчику на проспекті Космонавтів. Напроти цього місця розташований "Прозорий офіс".

Гумові іграшки виявили вранці двірники, які прийшли прибирати. Вони зізнаються, що нічого подібного у своєму житті ще не бачили.

"Я такого ще не бачила за всі роки роботи прибиральником! Це явно хтось веселився, знімав кліп або дивував кохану екзотичною прикрасою проспекту! Ви ж бачите, що іграшки розкидані виключно біля дитячого майданчика! Є чим займатися, тому що все це за годину повинні вивезти з проспекту Космонавтів", – розповіла прибиральниця Олена.

Гумові іграшки лежали на доріжках скверах, на лавках і на дитячих атракціонах. Двірникам довелося принести величезні мішки і зібрати всі іграшки.

Крім того, збирати гумових качечок допомагали і місцеві жителі. Одна пенсіонерка спочатку навіть подумала, що це фрукти і почала збирати їх в пакет, щоб зробити сік онукові.

В даному сквері є три камери спостереження і поліція вже почала перегляд відео, щоб з'ясувати, хто розкидав іграшки і навіщо. Також проводиться опитування можливих свідків інциденту.

 

Фото: 33kanal.com

До ечі, раніше ми писали про те, що кримські татари епічно затролили російських окупантів.

А також розповідали про те, що британка сколотила стан на брудних шкарпетках.

Відео: РБК-Україна

Новини України Вінницякурьезыигрушки
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся