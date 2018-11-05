Тисячі іграшок: у Вінниці невідомі розкидали на дитячому майданчику гумових качечок

Відео: YouTube/Roman Kowalski 33-kanal

У Вінниці вночі невідомі висипали на дитячому майданчику тисячі гумових іграшок. Про це повідомляє "33 канал".

Повідомляється, що гумові іграшки з'явилися вночі, 5 листопада, на дитячому майданчику на проспекті Космонавтів. Напроти цього місця розташований "Прозорий офіс".

Гумові іграшки виявили вранці двірники, які прийшли прибирати. Вони зізнаються, що нічого подібного у своєму житті ще не бачили.

"Я такого ще не бачила за всі роки роботи прибиральником! Це явно хтось веселився, знімав кліп або дивував кохану екзотичною прикрасою проспекту! Ви ж бачите, що іграшки розкидані виключно біля дитячого майданчика! Є чим займатися, тому що все це за годину повинні вивезти з проспекту Космонавтів", – розповіла прибиральниця Олена.

Гумові іграшки лежали на доріжках скверах, на лавках і на дитячих атракціонах. Двірникам довелося принести величезні мішки і зібрати всі іграшки.

Крім того, збирати гумових качечок допомагали і місцеві жителі. Одна пенсіонерка спочатку навіть подумала, що це фрукти і почала збирати їх в пакет, щоб зробити сік онукові.

В даному сквері є три камери спостереження і поліція вже почала перегляд відео, щоб з'ясувати, хто розкидав іграшки і навіщо. Також проводиться опитування можливих свідків інциденту.

Фото: 33kanal.com

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Відео: РБК-Україна