"Правильно сделали": крымские татары эпично затроллили российских оккупантов

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Крымские татары оплачивают штрафы 10-рублевыми монетами

Крымские татары расплачиваются на оккупированном полуострове 10-рублевыми монетами за разные штрафы. Как сообщает "Крым. Реалии" в Twitter-аккаунте, эта акция называется "Крымский марафон".

Марафон был организован в поддержку активистов, протестовавших против политических преследований. Крымчане приносят деньги в банках, пакетах, ведрах. Даже полицейские порой отшучиваются и просят у коллег машинку для пересчета мелочи.

"Мы хотели, чтобы все увидели, что каждая монета - это один человек", - пояснил один из участников акции.

Марафон по сбору средств проводили дважды. К акции присоединились в нескольких странах.

Крымские татары уже собрали около трех миллионов рублей в нескольких странах мира. На основе собранных денег правозащитники создали фонд. Говорят, что будут вынуждены использовать его и в будущем, ведь репрессии со стороны оккупантов еще продолжаются.

В сети бурно отреагировали на акцию.

"По рублю нужно", "Респект, правильно сделали", "Это крутяк! Жесть - во всех смыслах слова!" - комментировали пользователи.

Скриншот комментариев (twitter.com/Vitauskas_A)

Кстати, ранее мы писали о том, что Центральный Банк РФ выпустил 10-рублевую монету, посвященную "присоединению Крыма к России".

Напомним, что скандальная кинолента "Керченский мост. Сделано с любовью" вызвала постыдные эмоции у российских пользователей.

Видео: РБК-Украина