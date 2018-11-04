"Ниже плинтуса": россияне жестко раскритиковали скандальный фильм "Керченский мост"

Фото: (most.life)

72% пользователей отказались бы смотреть киноленту даже за деньги

Скандальная кинолента "Крымский мост" стала причиной грандиозного скандала в социальных сетях. Мало того, что на всех платформах фильм набрал очень низкие оценки, власти России запустили фейковую новость о "нападении ботов", которые умышленно создали низкий рейтинг. Те кто посмотрел киноленту были разочарованы. Об этом они написали под публикацией российского блогера Рустема Адагамова в Twitter.

Читатели вскрыли крупную финансовую аферу создателей кинокартины — семьи Маргариты Симоньян, возглавляющей пропагандистский канал РФ Russia Today.

После премьеры фильма о строительстве моста на оккупированный полуостров, которая состоялась на прошлой неделе, фильм получил унизительно низкую оценку - 2,565 на заблокированном в Украине ресурсе "КиноПоиск" – более того, о кино не было написано ни одной рецензии от зрителей.

"У очередного киноизделия семейной бригады Кеосаянов (муж, жена, племянница, бывшая жена etc.) провальный рейтинг на "Кинопоиске" и ни одной рецензии от зрителей. Поэтому тут же начали писать об "атаке ботов", ставящих шедевру единички", - пишет он.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/adagamov

Однако еще более чудовищный факт распила денег выяснился впоследствии – в создание комедии "Крымский мост" принимала участие вся семья Симоньян и ее мужа Кеосаяна, а финансирование картины целиком велось из российского бюджета.

"На "Афише", IMDb и киносайте ВГТРК FimPro дела у кинокооператива Кеосаянов еще хуже. Тоже, наверное, атака ботов, ага. Пишут, что бюджет фильма про мост 300 млн руб. и все они казенные. Неплохо устроилась эта семейка", — добавил блогер.

Скриншот поста аккаунта twitter.com/adagamov

Фото: (twitter.com/adagamov)

В результате "распиленные" на фирме 300 млн рублей осели в карманах семьи, а россияне открыто проклинают власти РФ и семью Симоньян за аферу со второсортным кино.

В комментариях также поделились своим мнением о фильме, написав, что кинокартина их очень разочаровала. Некоторые считают, что фильм оказался "ниже плинтуса".

Скриншоты коментариев поста аккаунта twitter.com/adagamov

Напомним, что крымчанам не грозит криминальная ответственность за проезд через Керченский мост.

До этого появилось символичное "скрепное" фото из оккупированного Крыма.

Видео: (video.rbc.ua)