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"Нижче плінтуса": росіяни жорстко розкритикували скандальний фільм "Керченський міст"

STYLERЖиття    04.11.2018 - 22:31
Фото: (most.life)
Фото: (most.life)

72% користувачів відмовилися б дивитися кінострічку навіть за гроші

Скандальна кінострічка "Кримський міст" стала причиною грандіозного скандалу в соціальних мережах. Мало того, що на всіх платформах фільм набрав дуже низькі оцінки, влада Росії запустила фейкову новину про "напад ботів", які навмисне створили низький рейтинг. Ті хто подивився кінострічку були розчаровані. Про це вони написали під публікацією російського блогера Рустема Адагамова у Twitter.

Читачі розкрили велику фінансову аферу творців кінокартини — сім'ї Маргарити Симонян, який очолює пропагандистський канал РФ Russia Today.

Після прем'єри фільму про будівництво мосту до окупованого півострову, яка відбулася минулого тижня, фільм отримав принизливо низьку оцінку - 2,565 на заблокованому в Україні ресурсі "КіноПошук" – більш того, про кіно не було написано жодної рецензії від глядачів.

"У чергового кіновиробу сімейної бригади Кеосаянів (чоловік, дружина, племінниця, колишня дружина, etc.) провальний рейтинг на "КіноПошуку" і жодної рецензії від глядачів. Тому тут же почали писати про "атаку ботів", які ставлять шедевру одинички", - пише він.

&quot;Нижче плінтуса&quot;: росіяни жорстко розкритикували скандальний фільм &quot;Керченський міст&quot;

Скріншот поста облікового запису twitter.com/adagamov

Однак ще більш жахливий факт розпилу грошей з'ясувався згодом – у створення комедії "Кримський міст" брала участь вся сім'я Симонян і її чоловіка Кеосаяна, а фінансування картини цілком велося з російського бюджету.

"На "Афіші", IMDb і кіносайті ВГТРК FimPro справи у кинокооператива Кеосаянов ще гірше. Теж, напевно, атака ботів, ага. Пишуть, що бюджет фільму про міст 300 млн руб. і всі вони казенні. Непогано влаштувалася ця сімейка", — додав блогер.

&quot;Нижче плінтуса&quot;: росіяни жорстко розкритикували скандальний фільм &quot;Керченський міст&quot;

Скріншот поста облікового запису twitter.com/adagamov

&quot;Нижче плінтуса&quot;: росіяни жорстко розкритикували скандальний фільм &quot;Керченський міст&quot;

Фото: (twitter.com/adagamov)

В результаті "розпилені" на фірмі 300 млн рублів осіли в кишенях родини, а росіяни відкрито проклинають владу РФ і сім'ю Симоньян за аферу з другосортним кіно.

У коментарях також поділилися своєю думкою про фільм, написавши, що кінокартина їх дуже розчарувала. Деякі вважають, що фільм виявився "нижче плінтуса".

&quot;Нижче плінтуса&quot;: росіяни жорстко розкритикували скандальний фільм &quot;Керченський міст&quot;

&quot;Нижче плінтуса&quot;: росіяни жорстко розкритикували скандальний фільм &quot;Керченський міст&quot;

&quot;Нижче плінтуса&quot;: росіяни жорстко розкритикували скандальний фільм &quot;Керченський міст&quot;

&quot;Нижче плінтуса&quot;: росіяни жорстко розкритикували скандальний фільм &quot;Керченський міст&quot;

&quot;Нижче плінтуса&quot;: росіяни жорстко розкритикували скандальний фільм &quot;Керченський міст&quot;

&quot;Нижче плінтуса&quot;: росіяни жорстко розкритикували скандальний фільм &quot;Керченський міст&quot;

&quot;Нижче плінтуса&quot;: росіяни жорстко розкритикували скандальний фільм &quot;Керченський міст&quot;

Скріншоти коментарів поста облікового запису twitter.com/adagamov

Нагадаємо, що кримчанам не загрожує кримінальна відповідальність за проїзд через Керченський міст.

До цього з'явилося символічне "скрепное" фото з окупованого Криму.

Відео: (video.rbc.ua)

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