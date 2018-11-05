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"Правильно зробили": кримські татари епічно затролили російських окупантів

STYLERКурйози    05.11.2018 - 13:29
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Кримські татари оплачують штрафи 10-рублевими монетами

Кримські татари розплачуються на окупованому півострові 10-рублевими монетами за різні штрафи. Як повідомляє "Крим. Реалії" в Twitter-акаунті, ця акція називається "Кримський марафон".

Марафон був організований в підтримку активістів, які протестували проти політичних переслідувань. Кримчани приносять гроші в банках, пакетах, відрах. Навіть поліцейські часом жартує і просять у колег машинку для перерахунку дрібниці.

"Ми хотіли, щоб всі побачили, що кожна монета - це одна людина", - пояснив один з учасників акції.

Марафон по збору коштів проводили двічі. До акції приєдналися в декількох країнах.

Кримські татари вже зібрали близько трьох мільйонів рублів в декількох країнах світу. На основі зібраних грошей правозахисники створили фонд. Кажуть, що будуть змушені використовувати його і в майбутньому, адже репресії з боку окупантів ще тривають.

У мережі бурхливо відреагували на акцію.

"По рублю потрібно", "Респект, зробили правильно", "Це крутяк! Жесть - у всіх сенсах слова!" - коментували користувачі.

&quot;Правильно зробили&quot;: кримські татари епічно затролили російських окупантів &quot;Правильно зробили&quot;: кримські татари епічно затролили російських окупантівСкріншот коментарів (twitter.com/Vitauskas_A)

До речі, раніше ми писали про те, що Центральний Банк РФ випустив 10-рублеву монету, присвячену "приєднанню Криму до Росії".

Нагадаємо, що скандальна кінострічка "Керченський міст. Зроблено з любов'ю" викликала ганебні емоції у російських користувачів.

Відео: РБК-Україна

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