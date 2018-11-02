"Ноги помогут мне заработать": британка сколотила состояние на грязных носках

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Кроме носков у женщины в ассортименте есть обувь и видео с ногами

Жительница Великобритании организовала необычный бизнес, который приносит ей миллионы. Об этом пишет издание Metro.

33-летняя Рокси Сайкс зарабатывает деньги на том, что продает свои грязные носки и обувь фетишистам. За год девушка заработала почти 100 тысяч фунтов (около 3,6 миллионов гривен).

Идея такого необычного заработка пришла к Рокси Сайкс неожиданно. Ее коллега отметил, что у Рокси очень красивые ноги. Он убедил завести ее аккаунт в Instagram, чтобы демонстрировать свою красоту.

"Когда у меня появились тысячи подписчиков и сообщения о продаже использованных вещей, я поняла, что могу на этом зарабатывать. Я не показывала свое лицо или что-либо другое сначала", - рассказала Сайкс.

За первый месяц женщина смогла заработать более 8 тысяч фунтов (почти 300 тысяч гривен). Все, что она делала – это продавала носки, в которых проходила целый день и обувь. После такого заработка, Рокси Сайкс решила, что стоит на этом сделать бизнес.

"Теперь я думаю, что никогда не прекращу это делать — сколько бы лет мне не исполнилось, мои ноги всегда смогут заработать мне деньги", - рассказала женщина.

Сейчас Рокси продает свои носки и обувь не только с помощью социальных сетей, но и на различных тематических сайтах. Пара носков, в которых она проходила целый день, продается за 20 фунтов (более 700 гривен). Обувь, в которой ходит женщина, стоит дороже. После двух месяцев использования она продает ее за 200 фунтов (7290 гривен).

Также популярностью пользуются видео, на котором Рокси Сайкс шевелит пальцами ног. За одно такое видео фетишисты готовы выкладывать 100 фунтов (3645 гривен).

Кроме того, женщина начала проводить мастер-классы для фетиш-моделей.

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Видео: РБК-Украина