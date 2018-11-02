"Ноги допоможуть мені заробити": британка сколотила статок на брудних шкарпетках

Колаж РБК-Україна

Крім шкарпеток у жінки в асортименті є взуття і відео з ногами

Мешканка Великобританіїи організувала незвичайний бізнес, який приносить їй мільйони. Про це пише вдання Metro.

33-річна Роксі Сайкс заробляє гроші на тому, що продає свої брудні шкарпетки і взуття фетишистам. За рік дівчина заробила майже 100 тисяч фунтів (близько 3,6 мільйонів гривень).

Ідея такого незвичайного заробітку прийшла до Роксі Сайкс несподівано. Її колега зазначив, що у Роксі дуже красиві ноги. Він переконав завести її аккаунт в Instagram, щоб демонструвати свою красу.

"Коли у мене з'явилися тисячі передплатників і повідомлення про продаж використаних речей, я зрозуміла, що можу на цьому заробляти. Я не показувала своє обличчя або що-небудь інше спочатку", - розповіла Сайкс.

За перший місяць жінка змогла заробити більше 8 тисяч фунтів (майже 300 тисяч гривень). Все, що вона робила – це продавала шкарпетки, в яких проходила цілий день і взуття. Після такого заробітку, Роксі Сайкс вирішила, що варто на цьому зробити бізнес.

"Тепер я думаю, що ніколи не припиню це робити — скільки б років мені не виповнилося, мої ноги завжди зможуть заробити гроші", - розповіла жінка.

Зараз Роксі продає свої шкарпетки і взуття не тільки за допомогою соціальних мереж, але і на різних тематичних сайтах. Пара шкарпеток, в яких вона проходила цілий день, продається за 20 фунтів (понад 700 гривень). Взуття, в якому ходить жінка, коштує дорожче. Після двох місяців використання вона продає його за 200 фунтів (7290 гривень).

Також популярністю користуються відео, на якому Роксі Сайкс ворушить пальцями ніг. За одне таке відео фетишисти готові викладати 100 фунтів (3645 гривень).

Крім того, жінка почала проводити майстер-класи для фетиш-моделей.

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Відео: РБК-Україна