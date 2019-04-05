Под Киевом детская площадка ушла под землю: подробности инцидента (фото)

Обвал произошел ночью, поэтому обошлось без пострадавших
Детская площадка ушла под землю после того, как неподалеку от нее коммунальщики проводили работы. Инцидент произошел под Киевом в Гостомеле по улице Пушкина. В сети показали фото с места происшествия.
К счастью, пострадавших нет.
Обвал целого подземельных бассейна с бетонными плитами, куда ранее стекались фекалии и вода с многоэтажки, произошел ночью 3 апреля, поэтому обошлось без жертв, отметили в паблике "Гостомель настоящий" на Facebook-странице.
Как видно на снимках, на территории детской площадки образовалась большая глубокая дыра в земле. Ее длина составляет около 10 метров.
Фото с Facebook-страницы Виктории Назаровой
По словам очевидцев, рядом недавно работали сотрудники коммунальных служб.
Местные жители просят коммунальную службу отреагировать и наконец засыпать эту яму навсегда.
Отмечается, что для детей это представляет реальную угрозу.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщалось ранее, новые Государственные строительные нормы разрешают размещать детские площадки на крышах зданий высотой до 15 м, но не более 3 этажей.
Напомним, не так давно в Харьковской области в поселке Солоницевка под звуки духового оркестра торжественно открыли детскую площадку, которая уже успела вызвать в соцсетях массу обсуждений. Мероприятие прозвали "Диснейленд в Сайлент Хилле".
Напомним, не так давно в Киеве ребенок травмировался на аттракционе острым шурупом, который вонзился ему в голову.