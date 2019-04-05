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Под Киевом детская площадка ушла под землю: подробности инцидента (фото)

STYLERЖизнь    05.04.2019 - 16:49
Под Киевом детская площадка ушла под землю: подробности инцидента (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Обвал произошел ночью, поэтому обошлось без пострадавших

Детская площадка ушла под землю после того, как неподалеку от нее коммунальщики проводили работы. Инцидент произошел под Киевом в Гостомеле по улице Пушкина. В сети показали фото с места происшествия.

К счастью, пострадавших нет.

Обвал целого подземельных бассейна с бетонными плитами, куда ранее стекались фекалии и вода с многоэтажки, произошел ночью 3 апреля, поэтому обошлось без жертв, отметили в паблике "Гостомель настоящий" на Facebook-странице.

Как видно на снимках, на территории детской площадки образовалась большая глубокая дыра в земле. Ее длина составляет около 10 метров. 

 

Фото с Facebook-страницы Виктории Назаровой

По словам очевидцев, рядом недавно работали сотрудники коммунальных служб. 

Местные жители просят коммунальную службу отреагировать и наконец засыпать эту яму навсегда.

Отмечается, что для детей это представляет реальную угрозу.

Под Киевом детская площадка ушла под землю: подробности инцидента (фото)

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось ранее, новые Государственные строительные нормы разрешают размещать детские площадки на крышах зданий высотой до 15 м, но не более 3 этажей. 

Напомним, не так давно в Харьковской области в поселке Солоницевка под звуки духового оркестра торжественно открыли детскую площадку, которая уже успела вызвать в соцсетях массу обсуждений. Мероприятие прозвали "Диснейленд в Сайлент Хилле".

Напомним, не так давно в Киеве ребенок травмировался на аттракционе острым шурупом, который вонзился ему в голову. 

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