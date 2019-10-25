Хлопчика облили бензином та підпалили: нові деталі моторошної НП в Дніпрі

У Дніпрі діти облили хлопчика пальним та підпалили, волонтери просять допомогти (Фото: колаж РБК-Україна)

Щодня на купівлю антибіотиків для дитини йде майже 3 тисячі гривень

Українців просять допомогти 8-річному хлопчикові, якого під час гри облили бензином та підпалили інші діти. Жахливий інцидент стався в Дніпрі ще 22 серпня, і дитина була екстрено госпіталізована. Наразі, через два місяці, завдяки зусиллям лікарів і підтримці небайдужих - лікування дороге, а мама після смерті чоловіка виховує сина одна - Кирила Яцуна перевели з відділення реанімації, і найнебезпечніший період минув. Про це розповіла волонтерка Олександра Сова-Тимощенкова на сторінці в Facebook.

Зараз хлопчик знаходиться в палаті разом з мамою, і на нього ще чекає довгий і дорогий шлях до одужання.

Після жахливої події медики поставили діагноз: опік полум'ям IIAB-III до 35% тулуба голови, правого плеча, передпліччя, стегна, гомілки.

Волонтерка зазначила, що збір коштів для допомоги постраждалій дитині триває. Також вона опублікувала в мережі нові фото (попереджаємо, що знімки можуть шокувати).

"Відсутність шкіри (а значить і захисту) вимагає постійного застосування дорогих антибіотиків. На добу йде майже 3000 грн. Мама виховує дитину сама, тато помер. А зараз Євгенія постійно в лікарні, біля Кирила, тому не працює", - написала вона.

Хлопчикові Кирилу Яцуну потрібна допомога - у Дніпрі дитини облили пальним і підпалили (Фото з Facebook-сторінки Олександри Сови-Тимощенкової)

Сова-Тимощенкова розповіла, що хлопчик пройшов важкий шлях, багато в чому завдяки участі та допомозі громадян, і вже витрачена приблизна сума 200 тисяч гривень.

"Але попереду ще дуже довгий і дуже складний період загоєння і відновлення після опіків. Він продовжує потребувати нашої з вами допомоги. Кожна гривня допоможе наблизити цього відважного хлопчика до одужання!" - написала вона.

Волонтерка опублікувала реквізити і номер картки для бажаючих допомогти 8-річному Кирилу.

"Рахунок: ЄДРПОУ / ДРФО 41414462, А-Банк", МФО 307770, № 26004010029952, валюта UAH (українська гривня) а ви можете переказати гроші на картку фонду 5583350100373193 (через термінал).

Карта Приват Банку 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкова Олександра). При переводі вказати для Яцун Кирила", - йдеться у публікації.

Як повідомлялося раніше, у Запоріжжі хлопець облив окропом свою дівчину поки вона спала. Вони жили в цивільному шлюбі, і виховували двох дітей. Зловмисник при вчиненні злочину старався, щоб окріп потрапив до рота дівчині - таким чином він хотів завдати більшої шкоди її здоров'ю.