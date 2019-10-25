Мальчика облили бензином и подожгли: новые детали жуткого ЧП в Днепре

В Днепре дети облили мальчика горючим и подожгли, волонтеры просят помочь (Фото: коллаж РБК-Украина)

Ежедневно на покупку антибиотиков для ребенка уходит почти 3 тысячи гривен

Украинцев просят помочь 8-летнему мальчику, которого во время игры облили бензином и подожгли другие дети. Ужасный инцидент произошел в Днепре еще 22 августа, и ребенок был экстренно госпитализирован. Сейчас, спустя два месяца, благодаря усилиям врачей и поддержке неравнодушных - лечение дорогое, а мама после смерти мужа воспитывает сына одна - Кирилла Яцуна перевели из отделения реанимации, и самый опасный период миновал. Об этом рассказала волонтер Александра Сова-Тимощенкова на странице в Facebook.

Сейчас мальчик находится в палате вместе с мамой, и ему еще предстоит долгий и дорогой путь к выздоровлению.

После жуткого происшествия медики поставили диагноз: ожог пламенем IIAB-III до 35% туловища головы, правого плеча, предплечья, бедра, голени.

Волонтер отметила, что сбор средств для помощи пострадавшему ребенку продолжается. Также она опубликовала в сети новые фото (предупреждаем, что снимки могут шокировать).

"Отсутствие кожи (а значит и защиты) требует постоянного применения дорогостоящих антибиотиков. В сутки уходит почти 3000 грн. Мама воспитывает ребенка сама, папа умер. А сейчас Евгения постоянно в больнице, возле Кирилла, поэтому не работает", - написала она.

Мальчику Кириллу Яцуну нужна помощь - в Днепре ребенка облили горючим и подожгли (Фото с Facebook-страницы Александры Совы-Тимощенковой)

Сова-Тимощенкова рассказала, что мальчик прошел тяжелый путь, во многом благодаря участию и помощи граждан, и уже потрачена примерная сумма 200 тысяч гривен.

"Но впереди еще очень длинный и очень сложный период заживления и восстановления после ожогов. Он продолжает нуждаться в нашей с вами помощи. Каждая гривна поможет приблизить этого отважного мальчика к выздоровлению!" - написала она.

Волонтер опубликовала реквизиты и номер карточки для желающих помочь 8-летнему Кириллу.

"Cчет: ЕГРПОУ / ДРФО 41414462, А-Банк, МФО 307770, № 26004010029952, валюта UAH (украинская гривна) а вы можете перевести деньги на карточку фонда 5583350100373193 (через терминал).

Карта Приват Банка 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкова Александра). При переводе указать для Яцун Кирилла", - говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, в Запорожье парень облил кипятком свою девушку пока она спала. Они жили в гражданском браке, и воспитывали двоих детей. Злоумышленник при совершении преступления старался, чтобы кипяток попал в рот девушке - таким образом он хотел нанести большего вреда ее здоровью.