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Допоможіть знайти: на Буковині тиждень шукають літнього чоловіка

STYLERПотрібна допомога    12.05.2019 - 17:49
Допоможіть знайти: на Буковині тиждень шукають літнього чоловіка
Розшук людини в Україні – на Буковині розшукують Унгуряна Валерія (колаж РБК-Україна)

На Буковині розшукують Унгуряна Валерія

На Буковині близько тижня тому пропав 63-річний Унгурян, Валерій Володимирович. Чоловіка розшукують стурбовані родичі, які стверджують, що бачили його востаннє 6 днів тому. Публікації з проханням про допомогу в пошуках розмістили в співтоваристві Life in Storozhynets в Facebook.

За даними повідомлення відомо, що чоловік пропав 6 днів тому.

"Пропав чоловік - Валерій Володимирович з Банилова Підгірного. 6 днів його вже немає. Якщо хто бачив, то зателефонуйте за номером: 0669355985 – Березня", - йдеться в повідомленні.

Допоможіть знайти: на Буковині тиждень шукають літнього чоловіка

Розшук людини в Україні – на Буковині розшукують Унгуряна Валерія (фото: facebook.com/lifeinstorozhynets)

Раніше ми писали, що під Києвом пропав 10-річний хлопчик. Українців просять допомогти знайти 10-річного хлопчика, який пропав у Фастові під Києвом. Дитину в останній раз бачили близько 12:00 дня 10 травня. Відзначається, що Віталій Гадяч близько 12:00 покинув територію Фастівської середньої школи № 10 по вул. Якубовського, 14, і досі додому не повернувся.

Як повідомлялося раніше, 12-річний Єгор Дихтярук з Кіровоградської області потребує допомоги для лікування страшних опіків. Родичі маленького чемпіона Європи з панкратіону просять допомогти врятувати дитину, який постраждав від удару струмом, 55% його тіла - суцільна рана.

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