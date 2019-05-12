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Помогите найти: на Буковине неделю ищут пожилого мужчину

STYLERНужна помощь    12.05.2019 - 17:49
Помогите найти: на Буковине неделю ищут пожилого мужчину
Розыск человека в Украине – на Буковине разыскивают Унгуряна Валерия (коллаж РБК-Украина)

На Буковине разыскивают Унгуряна Валерия

На Буковине около недели назад пропал 63-летний Унгурян Валерий Владимирович. Мужчину разыскивают обеспокоенные родственники, которые утверждают, что видели его последний раз 6 дней назад. Публикацию с просьбой о помощи в поисках разместили в сообществе Life in Storozhynets в Facebook.

По данным из сообщения известно, что мужчина пропал 6 дней назад.

"Пропал мужчина - Валерий Владимирович из Банилова Подгорного. 6 дней его уже нет. Если кто видел, то позвоните по номеру: 0669355985 – Марта", - говорится в сообщении.

Помогите найти: на Буковине неделю ищут пожилого мужчину

Розыск человека в Украине – на Буковине разыскивают Унгуряна Валерия (фото: facebook.com/lifeinstorozhynets)

Ранее мы писали, что под Киевом пропал 10-летний мальчик. Украинцев просят помочь найти 10-летнего мальчика, который пропал в Фастове под Киевом. Ребенка в последний раз видели около полудня 10 мая. Отмечается, что Виталий Гадяч около 12:00 покинул территорию Фастовской средней школы № 10 по ул. Якубовского, 14, и до сих пор домой не вернулся.

Как сообщалось ранее, 12-летний Егор Дихтярук из Кировоградской области нуждается в помощи для лечения страшных ожогов. Родственники маленького чемпиона Европы по панкратиону просят помочь спасти ребенка, который пострадал от удара током, 55% его тела - сплошная рана. 

Также мы писали о том, что во Львове уже восемь месяцев разыскивают родственников пациента, который перенес инсульт. 

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